9企業擴大投資台灣　台北港埠砸13億增建爐石二廠

▲台北港貨櫃碼頭空拍圖。（圖／港務公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

投資台灣事務所日前通過9家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的亞東綠材、台北港埠，以及中小企業方案的新科智慧物流、鼎耀食品、淞暘興業、見得行公司、偉宏興工業、總盈汽車、漢泰科技；其中，台北港埠斥資近13億增建爐石二廠，專注於再生爐石粉的研磨製。

投資台灣事務所表示，台北港埠為因應市場需求與環保趨勢，公司計畫斥資近13億元於台北港區增建爐石二廠，專注於再生爐石粉的研磨製造；該廠將採用液化石油氣（LPG）潔淨燃料及智能化設備，優化生產流程並提升能源效率。新廠區將設置太陽能板、使用低碳排設備及循環回收等促進再生能源利用，深耕綠色建材產業，推動低碳永續發展，致力成為全球領先的物流與環保企業。

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投資台灣事務所指出，遠東集團旗下的亞東綠材致力於提供高品質的再生PET產品，廣泛應用於食品包裝材料和高性能運動服飾，全台每年消費的寶特瓶超過50％由亞東綠材回收再利用，亞東綠材將再申請第二案，持續投資逾3億元於桃園觀音廠區，進行回收產能的改造升級，因應AI潮流，此投資將全面更新電控系統，導入智能挑瓶機與智能片分選設備，實現製程數據化與生產優化。

截至目前「投資台灣3大方案」已吸引1,611家企業、超過2兆4,499億元投資，預估創造15萬8,413個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有328家企業投資約13,372億元，帶來9萬682個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有201家企業投資約5,879億元，創造2萬8,537個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,083家企業投資約5,249億元，帶來3萬9,194個就業機會；後續尚有46家企業排隊待審。