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VR與MR頭戴裝置今年出貨量年增8.8%　 研調：Vision Pro重塑戰局

▲▼Apple Vision Pro,穿戴裝置 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Apple Vision Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新調查，2024年VR與MR頭戴裝置出貨量約為960萬台，年增8.8%。全年出貨情況反映出市場三個主要走勢：一為低價品當道；二為應用從娛樂附隨品擴大至生產力工具；最後則是OLEDoS成為高階近眼顯示產品技術首選，未來幾年這三大趨勢將持續影響全球VR與MR產業生態發展。

TrendForce表示，2024年Meta Quest系列產品仍以73%的占比蟬聯VR與MR裝置出貨龍頭寶座。其中，售價僅299美元的Quest 3S為此系列產品出貨主要動力，年增來到11%。考量目前VR與MR整體市場缺乏新的應用，導致價格仍是商品能否獲得消費者青睞的重要指標，Meta不僅提前推出平價款Quest 3S，也取消高階款Quest Pro 2的上市計畫。

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Sony旗下的Play Station VR2（簡稱PS VR2）以9%的市占率維持全年出貨第二名。雖然PS VR2積極透過轉接器整合至PC平台，以豐富遊戲內容，然而功能支援不夠完善，應用場景受限，今年出貨量因此年減25%。

Apple Vision Pro甫於2024年上市，便以5%市占率拿下出貨第三。礙於產品價格高昂且應用資源有限，銷售表現和過去Apple新品的亮眼成績相比，算不上非常出色。

TrendForce表示，從Vision Pro的銷售，以及Meta提早上市平價款、中止推出高階款產品等情況，顯示目前業者仍以降低售價作為吸引消費者的主要手段。在技術層面，由於消費者依舊對裝置價格高度敏感，物美價廉且技術成熟的LCD仍將佔據VR與MR市場顯示技術中超過80%市占率。

Vision Pro的推出讓VR與MR裝置跳脫以往一般消費者所喜好的休閒娛樂領域，而進一步朝多元生產力工具的方向發展，無論是單純的文件編輯、會議參與，或在醫療與教育等專業領域的進階應用，預料將吸引更多品牌商重新定義VR與MR的功能與應用屬性。此外，儘管高價產品銷售不盡理想，但Vision Pro確立了用戶對VR/MR設備的認知基礎，也是該領域首次使用OLEDoS為顯示技術，為產品規格樹立新標竿。

TrendForce表示，Apple憑藉著硬體設計能力與在手機、平板、筆記型電腦等領域累積的應用資源，預期未來仍是推進VR與MR邁向普及與應用多元化的關鍵。預估其最快將於2026年推出新一代的VR與MR產品，可能以高階與主流兩款設計分進合擊。高階產品應會繼續採用OLEDoS技術，以超過3,000 PPI的高解析度規格確保最佳視覺體驗，但為了壓低成本，Apple勢必將評估Sony以外的元件供應商，包括導入積極擴充產能的中國大陸廠商。至於主流款產品，考量目標族群對價格的敏感度較高，除了選擇供應充裕、技術成熟的玻璃OLED顯示技術，而搭配LTPO背板技術的LCD也是其中一個選項。

關鍵字： 蘋果

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