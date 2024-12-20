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經濟部預告北北基「山崩地質敏感區」　涉及40個行政區

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（20）日預告，將修正北北基「山崩與地滑地質敏感區」草案，變更後涉及北北基共40個行政區、面積共226平方公里。

經濟部表示，自民國103年起依地質法陸續劃定公告山崩與地滑地質敏感區，本次預告修正「山崩與地滑地質敏感區（L0001臺北市）」、「山崩與地滑地質敏感區（L0007新北市）」及「山崩與地滑地質敏感區（L0008基隆市）」草案，是考量近年有許多新生山崩，以及地質調查及礦業管理中心新完成的全島高解析度空載光達數值地形等資料發現新的山崩證據，因此進行變更地質敏感區範圍。

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經濟部說明，變更後台北市、新北市及基隆市的山崩與地滑地質敏感區面積分別為17.34平方公里、185.2平方公里及23.46平方公里，且涉及台北市8個行政區、新北市25個行政區及基隆市7個行政區。

經濟部指出，地質敏感區為土地開發、防災與保育重要資料，公告目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區的基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，在設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能。

此外，經濟部也提醒，地質敏感區以外地區若有土地開發行為，仍應加以注意，並依相關法令規定辦理地質調查。

關鍵字： 地質敏感區修正經濟部北北基

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