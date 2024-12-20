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光鼎生技歡慶20周年　鎖定四領域搶攻大健康商機

▲▼光鼎生技董事長蔡守冠。（圖／記者高兆麟攝）

▲光鼎生技董事長蔡守冠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光鼎生技（6850）今（20）日舉行20周年慶祝典禮，董事長蔡守冠首先感謝一路以來全力支持的同仁團隊、股東及事業夥伴，並且表示將在既有營運基礎上，持續深耕定點照護（POCT）、液態活檢、基因檢測、DNA鑑定等四大領域，期待透過自有的雙研發團隊、攜手合作夥伴，打造光鼎生技成為一站式且全方位大健康基因檢測與預防醫學集團，再創下一個20年的成長軌跡。

光鼎生技從代工製造起家，2007年跨足自有品牌開發，以毛細管電泳技術，透過機台與試劑雙研發團隊，開發出獨特的Qsep系列分析儀，並率先在全球科研市場紮下根基，打響國際知名度，目前不僅是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠，更獲知名調研機構Research&Markets在毛細管電泳儀產業報告中列入與Agilent（安捷倫）、QIAGEN、ThermoFisher等國際大廠齊名，甚至在全球科研市場，光鼎生技的品牌知名度與市占率以「坐二望一」之勢，直逼安捷倫的龍頭地位，挾後起之秀的競爭優勢帶動公司營運近年成長快速。

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蔡守冠表示，Qsep在毛細管電泳儀的開放式創新架構，如同Google的行動裝置安卓（Android）平台、或鴻海的智能電動車MIH平台，不僅能協助第三方試劑開發商整合不同技術與系統，以最低成本開發出符合市場需求的產品與服務，還能帶動光鼎生技旗下的儀器與耗材銷售同步成長，達到開發商與公司雙贏的目標。

蔡守冠進一步表示，光鼎生技跨入分子檢測市場，採取開放式平台只是第一步，希望讓檢測儀器走入家庭，並讓任何人都能簡易操作，達到迎合各種日常生活應用的檢測需求才是公司的終極目標。

也因此，公司產品線從早期的科研領域逐步延伸，形成以科學研究、基因檢測、臨床診斷三足鼎立的業務板塊。二年前，光鼎生技率先推出全球首款整合核酸擴增（PCR）與毛細管電泳生物片段分析的一站式自動化分析儀「Qsep Ultra」，採樣後可直接上機，只需2個步驟就可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，簡單、快速、精準，可應用於包括水產養殖、食品安全、健檢相關等各種場域，實現伴隨式診斷和POCT現地檢測的需求。

憑藉獨特的技術與產品優勢，多年來光鼎生技以「BiOptic」自有品牌的Qsep系列分析儀已行銷至包含東非共同體五國、尚比亞WHO實驗室、伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯等61國家，累計賣出近2,800台。目前在歐美二大市場的滲透率仍持續成長。

2018年光鼎生技的營收僅0.6億元，2023年成長至2.28億元，五年間的營收複合成長率達29.7%，且公司自2019年轉盈後，年年都有獲利且穩定配發股利，並於2021年登錄興櫃。

隨著公司營運成長邁入新的發展階段，去年起光鼎生技展開集團化的發展，先收購擁有專業核酸提取技術的「開啟基因」，之後再成立基因檢測服務子公司「科學基因」，並且結盟大塚電子共同拓展日本市場，擴大在精準醫療及大健康產業版塊的布局。

蔡守冠表示，光鼎生技的二合一分析儀Qsep Ultra，若結合開啟基因開發的前端自動核酸萃取系統iCATCHER，可以從液態檢體中提取極微量的ctDNA（循環腫瘤DNA），甚至針對部分艱難檢體如尿液、糞便等的核酸提取都有極高效能，不僅能提供完整的癌症基因檢測一條龍解決方案，也同步擴大了光鼎生技集團的產品線組合與潛在市場商機。

展望未來，在既有三大核心業務基礎上，光鼎生技將聚焦定點照護（POCT）、液態活檢、基因檢測、DNA鑑定等四大領域為發展重點，進行升級轉型，對內整合集團母子公司資源，營造友善職場、落實企業社會責任，對外積極串聯供應鏈夥伴強強合作，搶攻大健康產業商機，朝成為基因檢測完全方案與服務大廠目標挺進，締造下一個輝煌二十。

關鍵字： 光鼎生技

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