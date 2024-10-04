美東各港復工時間不同、紐約7日才復工　已在美東候港船可搶先靠

▲美東各港復工時間不同，估計要一到兩周才能恢復正常秩序。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

在美國政府積極協調下，美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)與美國海運聯盟(USMX)在調薪上達成暫定協議，並同意將主合約展延到明年1月15日，展延期間自動化等議題繼續討論，所有罷工將行動暫停；陽明海運指出，目前已知紐約港(含紐澤西)下周一(7日)才會復工，萬海航運則表示沙瓦納港已宣布4日立即復工，其他港也會陸續公布復工時間。

陽明海運所屬THE聯盟成員日本海洋網聯船務(ONE)有一艘船在罷工前進入美東，僅彎靠一港裝卸後遇上本月1日罷工，等在查爾斯頓港外，現在將可搶先彎靠。在美東擁有自己專用碼頭的船公司，就可加快裝卸速度。

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由於船公司美東定期航線都是安排每周一班，THE在美東共佈署6條航線(近期有減班)，代表一周內共有5到6艘船會抵達美東，成員當中赫伯羅德還與萬海航運聯營一條美東線，與赫伯相關的船隻每周就有6到7艘船會到美東。

萬海航運表示將與美國公司聯絡，了解美東各個碼頭未來1周的泊位安排狀況，以配合可彎靠時間調整船舶航速與航行計劃。萬海船隻在美東彎靠沙瓦納、諾福克、查爾斯頓與紐約四港港。

由於目前是紐約時間半夜兩點多，各港實際復工時間在等候，雖然只是罷工3天，但是像最大港紐約並未立刻復工，估計美東各港恢復秩序的時間在一到兩周之間。外籍船公司在台高階主管指出，美東這次協議的調薪幅度是61.5%，昨日有英國航運網站搶先透露了這個訊息。