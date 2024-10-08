明天開始發錢！10月有「18筆款項」陸續入帳　發放時間一次看

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購 股價狂跌近4成

受中國刺激經濟題材加持，永豐中國科技50（00887）昨（7）日飆漲逾116%刷新海外ETF單日飆漲紀錄，引發市場熱議，發行公司永豐投信今（8）日起鐵腕祭出實施初級市場申購控管，00887今開盤重挫15.2元至23.63元，跌幅逾39.14%，逼近4成，相當於昨日高價搶入的投資人今日早盤最重賠逾1.52萬元。

台積電CoWoS備受關注 陸行之點名2台廠：看不出有大單

晶圓代工龍頭台積電法說即將在17日舉行，外界也關注CoWoS產能擴產進度，對此知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖說台積電明年底 CoWoS產能倍增有餘將達75-80k/m，但目前除了國產設備商萬潤（6187）的營收數字非常突出之外，均豪（5443）第3季度季增12%，志聖（2467）季減22%，老實說，如果說這2家公司有接到CoWoS設備大單，到目前為止還真看不出來。

陸股漲港股跌！5檔連動ETF成交量霸榜 00637L爆近50萬張大量

中國股市今（8）日十一長假後首日開盤，A股3大指數表現活躍，開盤一度漲逾10%，香港恒生指數跌幅則達14%；台灣5檔連動陸港股相關ETF今日同樣吸引籌碼湧入，其中元大滬深300正2（00637L）11點半就爆出50萬張大量，但5檔皆出現11.68%至22.1%不等的跌幅，投資人要特別注意。

陸港股飆漲還可追？ 專家：適合做衛星資產配置

中國政府祭出降準降息救市，股市近期在政策利多大舉刺激下，今（8）日在十一長假之後激情演出，面對陸港股短線飆漲，到底可不可以再追？凱基投信指出，中國市場受政策周期高度影響的情況下，相較於核心資產，中國股票更適合作為衛星資產配置。

搶當王齊麟同事！土銀徵259人 起薪上看6.6萬

快來捧鐵飯碗！土地銀行啟動下半年徵才，自今（113）年10月4日至10月16日委由台灣金融研訓院辦理報名招考，職缺包含稽核人員、高資產客戶關係專業人員、風險管理人員及AI應用人員等共259名，職等為5～9職等，起薪約38000元至66000元間。

「中華開發國際學生地方創生志工團」 國際留學生開啟認識台灣全新視野

為使來台就學的國際學生對於台灣有更深度的了解進而產生認同，凱基金控旗下中華開發資本（以下稱開發資本）與中華開發文教基金會共同辦理「中華開發國際學生地方創生志工團」，以環境保護及地方創生兩大議題切入，帶領來自不同國家的國際學生走訪地方創生團隊，使來台就學的國際學生以全新的角度認識台灣。

不怕翻船！ 每月1萬投入5年存逾一桶金

國際碼頭工人協會10/3達成協議，暫停為期3天的罷工，航運股運價上漲題材落空，貨櫃三雄拉回修正，成為上週外資調節重點；市場疑慮再起，擔心第3季雖是航運產業旺季，但報價卻未必走揚，從供需角度來看，是否已呈現疲弱格局？投資人此時該如何因應，才有獲利機會？

政策鼓勵、美元助攻 新新併未來股價翻倍潛力大增

在台灣金融業邁向國際化的過程中，台新金控與新光金控的合併案無疑成為市場焦點。這一併購不僅受到市場期待，還在金管會「金金併」政策支持、美元走勢的助益以及併購綜效的推動下，預示著未來有巨大的成長空間。

阿土伯生前揭獨門投資密技：吃8分飽「貧貪在一點間」

10月7日，消息傳出股市名人阿土伯享耆壽90歲離世，見證過台股50年的大起大落，從一夕之間慘賠千萬元，到累積身家高達10億元，都是讓人讚嘆的投資歷程；累積大筆財富後，他曾捐贈總價超過億元、22輛消防車回饋給社會。

中高齡勞工「退休金不足」二度就業 62％嘆薪資比之前低

台灣面臨缺工潮，政府鼓勵中高齡勞工二度就業，yes123求職網調查，選擇二度就業的勞工，主要原因是覺得退休金不夠，不過有約62％勞工透露，其實重返職場後的薪資水準比之前低。