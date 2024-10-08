明天開始發錢！10月有「18筆款項」陸續入帳　發放時間一次看

▲勞保局最新行事曆公布，10月份共有18筆款項將陸續入帳。（示意圖／記者許宥孺攝）
文／今周刊
時序進入10月，勞動部勞保局預計從10月9日起至10月31日發放18筆款項，包括勞保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險生育給付等，符合資格的民眾記得依時間確認款項是否入帳。
根據「勞保局行事曆」顯示，10月份共18筆給付款項預定入帳日出爐，勞保局將於10月9日起陸續入帳至10月31日。
●10月9日：國民年金保險生育給付
●10月15日：國民年金保險喪葬給付
●10月17日：國民年金保險生育給付
●10月18日：老農津貼、農民月退休儲金
●10月24日：國民年金保險生育給付
●10月25日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
●10月30日：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）
●10月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付
5種國民年金給付金額試算
1.喪葬給付➡︎可請領5個月喪葬給付
試算請點我。
2.身心障礙年金給付➡︎月投保金額×保險年資×1.3%
試算請點我。
3.生育給付➡︎被保險人於保險有效期間分娩或早產
試算請點我。
4.老年年金給付➡︎每月可請領
以下二式依規定擇優計給：
- A式＝（月投保金額×保險年資×0.65%）+加計金額
- B式＝月投保金額×保險年資×1.3% ----（適用於下列2之（2）情形者）
試算請點我。
5.遺屬年金給付➡︎每月可請領
符合遺屬年金給付請領條件且提出申請的遺屬有2人以上時，應在申請時在申請書上載明給付款項係平均匯入各受益人帳戶，或協議其中1人代表請領。若未能協議，則勞保局即平均發給各申請人。
試算請點我。
更多今周刊文章
你有用這7張聯名信用卡？全部將停卡！台新銀、玉山銀、兆豐銀…停用日和換發卡別、年費一次看
00929股息又變少、還被外資連續賣…要換去抱00919？達人破解迷思：存高息ETF只做一件事
讀者迴響