17檔ETF接力除息一表看！　月月配00946、00940當先鋒

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

17檔台股ETF即日起至月底除息，今（8）日月配型群益科技高息成長（00946）擔綱演出，而今日同時也是股民人數逾91萬的元大台灣價值高息（00940）的最後買進日，00940將在明（9）日接力除息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台股ETF即日起至月底除息時間表，可點圖放大。（資料來源：CMoney）

00946今日進行掛牌以來第3次除息，每股配0.054元，以昨（7）日收盤價9.66元估計，除息參考價約為9.6元，表定10月30日入帳。

由於00946以「新一代進化版的科技高息ETF」為訴求，因同屬群益投信發行，因此市面上也封為「科技版的00919」，00946這次配息雖較首次配息0.067元縮水，但因每股配息金額0.054元仍高於00940的0.05元，投資人也將00946的除息秀視為00940填息與否的風向球，格外引市場注意。

法人指出，除了野村趨勢動能高息（00944）以外，月配息ETF年化配息率多在5%以上，以24日除息的復華台灣科技優息（00929）每股配0.14元、年化配息率8.95%最高，不過在台股震盪下，ETF市價都受到壓抑，00946、00940目前股價皆未在發行價10元之上，想短期套利的人要留心高息入帳前出現價差。