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美經濟軟著陸有加碼機會！摩根策略師：看好亞股成長股票表現

▲摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰。（圖／記者楊絡懸攝）

▲摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

有鑑於美國聯準會（Fed）已啟動降息，市場對美國經濟關注焦點已從過去的「控制通膨」轉變為「確保就業」。摩根資產管理表示，在此情況下，美國經濟將有極高機率選向軟著陸，因此市場也預期聯準會將以漸進式降息的方式，作為未來利率決策的主軸。

對於後市布局，債券將有更多表現機會；但在股票部分，則以高品質成長股為核心，畢竟在經濟軟著陸的前提下，財務體質將會影響市場對一家企業長期股價的預期。

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摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰表示，雖然現在許多人都會關注美國總統大選的結果，但從投資角度來看，大選結果只會對美國海外關稅與內部稅務有影響，並不會擴及到金融市場的長期走勢；所以投資人該關注的，還是聯準會長期的貨幣政策，以及經濟基本面對企業營運帶來的影響。

許長泰補充，聯準會長期以來都以2%的通膨率作為利率政策的參考值，雖然美國當前的通膨水準仍在聯準會可以忍受的範圍內，但現在面臨的挑戰是要如何應對地緣衝突擴大所導致的供應鏈與通膨衝擊，這也是聯準會在9月採取預防性降息的原因之一。

此外，無論未來誰當選美國總統，都會透過不同手段去影響全球供應鏈的結構，希望帶給美國中產階級帶來更多就業機會，因此，對投資人來說，現階段的首要目標就是聚焦資產部位穩定性。

另一個影響投資氛圍的關鍵，就是中國政府最近的利多政策是否能夠持續，並且帶動亞洲其他市場的表現。

許長泰指出，儘管從9月底以來，中國股市經歷過連續數天的大漲，但自十一長假結束後，中國股市漲勢就已明顯受到壓抑，這就代表相關政策確實也需要一段時間發酵，才能印證之前的政策是否正確有效。

更重要的是，由於房地產占中國居民財富的比重高達59%，且現金儲蓄也占23%，所以真正帶動中國經濟好轉的關鍵，還是要看房地產與整體就業市場的好轉，才能真正提振中國居民的消費信心。

許長泰說，所幸聯準會已經降息，亞洲各國央行降息的機率也大幅增加，中國經濟也可因此獲得更多的喘息空間，再加上中國官方推出的刺激政策組合拳也相繼出籠，所以對於中國與亞洲股市的長期表現依舊樂觀。

▲摩根資產管理環球市場策略師林雅慧。（圖／記者楊絡懸攝）

▲摩根資產管理環球市場策略師林雅慧。（圖／記者楊絡懸攝）

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧補充，儘管中國股市經過之前連續幾天的瘋狂上漲，但目前估值也只是從過去的過度低估，變成現在的接近15年平均值的水準。

此外，放眼亞洲股市，南韓股市現在的本益比僅有8.6倍，日股也只有14.7倍，菲律賓、新加坡、馬來西亞與印尼等地的股市估值，也在過去15年的平均值之下，因此，隨聯準會降息可能令美元轉弱，且亞洲央行也有可能陸續跟進降息的影響下，對第四季對亞洲股市抱持樂觀態度。

林雅慧也指出，儘管聯準會9月的預防性降息，已讓債券市場先反映了一波行情，但如果未來聯準會採取長期漸進式的降息，在美元走弱的情況下，對債券資產來說也是相對有利的環境，特別是高品質的投資等級債與非投資等級債，尤其美國投資等級債的殖利率為4.7%，非投資等級債的殖利率也達7.2%，依舊高於過去10年的平均水準，因此這些資產還是能在此環境下取得較優異的表現。

對於屢創新高的美股，林雅慧則表示，根據過往5次升息循環的經驗，在聯準會首次啟動降息的6個月內，大型成長股、大型品質股、大型價值股的表現幾乎不分軒輊，而且橫跨的產業類別也相當多元，所以她建議投資人對美股的布局最好採取分散策略，以掌握美股的輪動行情。

關鍵字： 降息債券股市投資摩根

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