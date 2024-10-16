韭菜翻車！　光通訊股光聖爆4627.4萬違約交割

▲又有投資人違約交割。示意照，非當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

韭菜賭錯邊翻車事故再起！證交所今（16）日晚間公告，光通訊廠光聖（6442）爆發違約交割，金額達4627.4萬元，這是上市公司今年第7起違約交割案件。

證交所指出，這次光聖違約交割的通報券商為華南大安與元富敦南。由於今年以來投資人對上市公司違約交割標的包括士電（1503）、台積電（2330）、聯發科（2454）、材料-KY（4763）、國巨（2327）等多檔個股，其中台積電在6月、7月各有1次違約交割紀錄，光聖這次違約交割為第7起，證交所呼籲投資人理性投資、留意違約交割帶來的信用風險。

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光聖主要產品為光通訊、光纖及高頻連接器，受惠AI需求升溫，加上北美資料中心客戶積極建置算力相關業務，挹注今年光主動元件出貨量暢旺，連同光被動產品的自製比率也從原先5成提升至7成，部分訂單能見度延伸至第四季，預期將見到成本結構調整而提高獲利能力。

證交所公告資料顯示，光聖9月底才因周轉率、沖銷成交比率等因素被證交所列入注意股，也應要求公告相關財務訊息，光聖8月淨利8,200萬元，年成長413%；單月每股淨利（EPS）1.08元。

光聖近3個交易日波動也相當劇烈，本周一（14日）收漲 9.94%、昨（15）日衝出484.5元、3個月新高後急跌，終場以457元作收，下跌1.61%，今日收459.5元，小漲0.55%。