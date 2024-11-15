Fed主席放鷹！日圓跳水貶破156　金價觸及2個月低點

▲美國聯準會 （Fed） 主席鮑爾 （Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國聯準會 （Fed） 主席鮑爾 （Jerome Powell）放鷹，金融市場掀起漣漪，美元暴衝，日圓跳水跌至156價位，金價觸及兩個月低點。

據《CNBC》報導，鮑爾在德州達拉斯向商界領袖演講時談到，美國經濟增長強勁將使政策制定者可以從容決定降息的幅度與速度；他指出，「經濟並未發出任何需要我們急於降息的信號。」當前的經濟強勁「讓我們能夠謹慎地做出決策。」

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受到鮑爾談話，美元指數14日持續暴衝走勢，盤中再度衝破107關卡， 今（15）日早盤小幅拉回至106.86~106.96區間；美元兌日圓勁升，今（15）早亞洲盤續維持在156日圓高位。

黃金價格因美元強勁上漲而下跌，觸及兩個月低點，外媒統計，自川普贏得2024美國總統大選後，黃金已暴跌超過170美元。

現貨黃金下跌0.1%，報每盎司2570.05美元；12月交割的黃金期貨價格下跌0.5%，報每盎司2572.90美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter A. Grant表示，「我認為Fed將保留自己的底牌，直到川普政府和新國會定位，且真正嘗試制定競選期間，以及當選後大肆宣揚的政策後。」



