日央總裁發言「不太鷹」　日圓維持155、日股跌約300點

▲日圓換匯資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

哈日族年底前赴日遊玩旺季來臨，日圓換匯需求再升溫，不過理專指出，雖然日本央行總裁植田和男今（18）日發言沒有外界想像「那麼鷹」，但是在日本央行利率決策會議仍有升息空間的預期心理下，日圓兌美元匯價持續在155.14左右表現，貶幅約為0.5%，日股上午盤也跌近300點至38343點。

《彭博社》報導，植田和男在名古屋對商界領袖發表講話時稱，在薪資上漲的支撐下，日本經濟在實現持續通膨方面正在取得進展，代表升息的條件正在逐步具備。植田和男表示，何時調整貨幣支持力度將取決於經濟、物價和金融前景。

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匯銀主管表示，由於台幣上午盤偏弱，日圓走貶台幣換匯也難討便宜。至今日下午1點51分，台銀日圓換匯賣出價來到0.2141，仍為近4個交易日最高，若用10萬台幣換匯，只能換到46萬7071日圓。

與今年7月10日最甜價0.2047相較，當時10萬台幣可以換到48萬8519日圓，一來一回下，相當少換2萬1448日圓，等於少吃21碗要價1000日圓的拉麵。

日本預計在12月18、19兩天召開貨幣決策會議，今天是植田和男在貨幣會議前最後一次公開演說，《彭博社》調查發現，有過半經濟學家預期日本央行12月將升息、1／3預期升息時間落在明年1月。