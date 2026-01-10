2025經濟成績單曝光！謝金河指台灣1數據「贏其他亞洲國家」

▲謝金河分析台灣2025年的表現。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近幾年台股表現優異，進入2026年，5日就攻上3萬點，7日台股上市及櫃買兩市單日交易額破兆台幣。財信傳媒董事長謝金河分享2025年台灣經濟成績單，全年出口6407.5億美元，年增率34.9%，成長幅度遙遙領先其他亞洲國家，且台灣貿易「脫中入美」，去年台灣對中國順差只有773.54億美元，剩下不到美國的一半。

出口年增率34.9% 台灣成長幅度亞洲第一



謝金河在臉書發文，2025年台灣全年出口金額達6407.5億美元，年增率高達34.9%，成長幅度遠甩其他亞洲經濟體。以鄰近國家來看，香港年增率16.8%、新加坡11.8%、中國5.4%、日本4.2%、南韓僅3.8%，「南韓如果不是HBM（高頻寬記憶體）追上來，去年可能是負成長。」

在出口總額方面，南韓2025年出口7097億美元，仍高於台灣，但雙方差距已明顯拉近。謝金河回顧，2024年南韓出口6857億美元，台灣僅4753億美元。不過他也指出，2025年南韓成為台灣第一大逆差來源國，主因是台灣大量進口HBM，全年對南韓逆差達370.18億美元，甚至超過對日本的248.19億美元，「南韓對台灣的極度不友善，台灣在這個上頭有著墨的空間。」

「脫中入美」趨勢明朗 對美順差翻倍成焦點



謝金河進一步分析，「台灣貿易的『脫中入美』趨勢更加明朗」，2025年台灣出口美國金額達1982.71億美元，占整體出口比重30.9%；出口中港則為1705億美元，占比26.6%。其中，對美國順差高達1571.4億美元，比2024年全年的739億美元多了一倍，也顯示對美依賴程度快速升高。

他直言，「這麼龐大的順差，川普不可能不在意！去年台灣對中國順差只有773.54億美元，剩下不到美國的一半。」

值得注意的是，台灣出口至中國的產品結構也出現明顯變化。謝金河指出，去年出口中國的半導體與電子零組件金額達1134.68億美元，占對中出口比重高達66.6%，顯示傳統產業在中國市場受到內捲影響、競爭力下滑，出口靠半導體，電子零組件撐大局。

他也強調，台灣出口已與AI產業高度連動，只要AI持續成長，出口動能就有支撐。2024年台灣出口排名全球第16名，「去年確定追過新加坡，至少可以向前挪一個位置」。他也點名，機械業12月出口成長11%，是傳統產業中的一道亮光。