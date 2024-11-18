定期定額變心！00878超車0056　穩坐台股ETF人氣王

▲台積電居個股定期定額投資人氣王。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

定期定額受到投資人歡迎，證交所統計，今年1月跟10月ETF與個股前五大交易戶數，個股方面前三大定期定期標的依序：台積電（2330）、兆豐金（2886）以及玉山金（2884），ETF則是出現洗牌效應，今年1月時5大台股ETF排行是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）與元大高息低波（00713），到了10月00878超越0056，成為投資人數最多ETF。

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10月前5大ETF人氣排名大洗牌，證交所指出，00878以逾30萬戶的成績奪冠，0056雖然戶數也成長，但「只有」26.92萬戶屈居第2，台股ETF始祖0050與006208各以26.55萬與23.17萬戶名列第3、第4，群益台灣精選高息（00919）以12.6萬戶的成績擠下00713，成為第5名。

證交所指出，若以標的種類而言，我國投資人定期定額股票方面偏好權值股及金融股，ETF 的部分則偏好市值型 ETF 以及配息型 ETF。

另以，投資人定期定額之 ETF 及股票的金額比例而言，以今年前10月數字來看ETF 約為81%，股票約為 19%，再就人數比例部分而言，亦為 ETF 定期定額人數遠大於股票定期定額人數，顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資 ETF。

