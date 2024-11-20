川普關稅利多抵銷！歐美擬取消電商貨免稅額　法人看淡航空

▲歐美擬取消電商貨免稅、貨品過時風險讓可搶運關稅貨有限。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今年空運市場熱絡，油價一路下跌加高航空公司獲利，但今(20)有國內法人出報告指出，油價跌幅已高，再跌有限，甚或反彈；歐美擬取消電商貨免稅額；美國總統當選人川普的高關稅政策雖會有避高關稅搶運貨，但大宗的3C產品、紡織衣物、運動鞋等，有庫存跌價及產品過時的風險，提前搶運效益有限，加上航空客運復甦轉弱，將航空股列為中立。

該家法人分析，油價下跌是2024年航空業最大利多，油價跌幅已大，再跌有限。航空燃油佔航空公司成本超過3成，是比重最高的成本項目。以新加坡航空燃油觀察(美元/桶)，從2023年09月15日的128.36美元，一路下跌至2024年9月11日81.81美元，累積跌幅36%；11月18日為87.5美元。

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航空公司售票在前(以當時油價計算成本及票價)，實際飛行在後(以飛行時油價計算成本)，因此，油價一路下跌時，會產生有利的價差，推升航空公司獲利。2024年1Q油價是102.4美元；2Q為98.6美元；3Q為91.9美元。3Q是客運旺季，油價大跌，成為推升獲利的重要原因。



而航空貨運復甦效益轉弱，客運成長轉下跌，今年航空公司客運量(延人公里)有從1Q的成長 27.1%，降為2Q的8.7%，到3Q僅剩0.4%，單月觀察9月-3.9%，10月是-3.8%。

貨運部分，川普明年1月20日上任，對於可能出現的搶運高關稅貨，法人分析貨運大宗的3C產品、紡織衣物、運動鞋等，會有庫存跌價及產品過時的風險的風險，提前搶運效益有限。

另中國電商業利用美國800美元以下及歐盟150歐元以下進口商品免稅門檻，以小型包裹方式，規避關稅；而歐美研議取消免稅額，川普若全面調升中國關稅，建立強大關稅壁壘，航空貨量必定下跌，長期貨量也將明顯減少。



而波音2024年 2月被FAA限產；9月大罷工，直到11月罷工才解除；造成波音2024年交機量大減；2025年波音交機量從谷底跳升，航空市場的班機供給放大，將加劇航空公司的競爭。



未來幾年台灣四大航空華航、長榮航、虎航、星宇都將密集取得大量飛機，台灣的天空，競爭將更激烈，星宇航空2024年26架，2025年33架，2026年47架； 未來2年，星宇大肆擴張，將加劇台灣同業競爭。