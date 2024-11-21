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先探／戰爭之王　盤點2025全球軍工股

圖／先探投資週刊 提供

國際政經的不穩定，加上俄烏戰爭，國際軍火公司從美國到巴西再到亞洲的韓國及日本，股價都大幅上漲。而川普要台灣交保護費，傳聞台灣要奉上約五千億元軍購案，軍工股重要性浮上檯面；美台相隔數千里，能在台灣生產的軍火相對有利，其中以無人機、無人艇及飛彈最重要，相關供應鏈具有戰略價值。

文／方亞申

川普即將重返白宮，由於他在競選期間曾喊話要台灣繳保護費，更批評台灣偷走美國晶片製造業等言論，讓不少台灣人憂心美台未來關係、怕川普為利益出賣台灣。的確，川普也說過為何要防衛數千公里以外的台灣；至少要台灣繳交保護費，甚至拿保險當例子。

川普當選後馬上就傳出金融時報報導，台灣計畫向美方提出包括六○架F-35戰機、四架E-2D預警機、十艘退役軍艦及四百枚愛國者飛彈的軍購清單，預計總金額可能超過一五○億美元（約四八五三億台幣）。以台灣一年ＧＤＰ約八千億美元，此筆將近五千億元軍購名單金額約占一．九％左右，若再加上原本台灣一年國防預算約六千億元，約占ＧＤＰ二．五％，合計台灣一年軍事支出很輕鬆將突破占ＧＤＰ三％（因為一般新軍購金額是分年提列），這也接近最近與川普有關人員提出國防預算要占三．五％言論。當然要像川普所說軍費要占ＧＤＰ十％，即接近二．五兆億台幣，可能性不大，因為目前全球國家軍費超過此數字者並不多！

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台灣提升防禦力及武器製造

據統計，當初川普主政時，出售台灣高達約一五○億美元武器，包括F-16V、M1A1坦克車、愛國者三飛彈軟體更換等；相對拜登時代對台出售約五○億美元，川普大力軍售台灣不遺餘力，川普再度當選總統，對台武器銷售將再提升相當合理。若說台灣偷走美國人工作機會及收入，以台積電一年約賺一．一兆台幣，若將軍購金額提高至七．八千億台幣，加上其他大宗物資進口等（或許以後還有石油），凡此種種都向美國購買，若能接近九千億元，已接近台積電一年所賺的八成，台積電一年所賺的錢也不是全部來自美國，這樣川普直指台積電的藉口可望降低。

再者，俄烏戰爭已超過一千天，美國軍援超過一兆台幣，加上歐洲、日、韓、加等國的援助，金額是天文數字，且戰事還沒結束。另一方面最重要是歐美日等每月不斷援助武器，本身軍火庫存一定也下降，且為預防外來威脅，大家都加大國防預算，德國曾說每年至少要達一千億歐元、日本也超過五百億美元，除本身增產也需外購。問題是越戰之後已經很久沒有這種大規模戰爭，一時要讓軍火大國美國恢復軍火產能也沒那麼快。況且美國武器並不是只有供給烏克蘭，美國身為世界最大軍火外銷國家，本來就有固定的數量要賣給特定國家，台灣也是其中之一，就像三年前台灣向美國購買的愛國者飛彈、F-16V，最近才看到海馬斯多管火箭發射車及飛彈抵台，美國生產六六架F-16V也都還沒來，囤積未交貨武器金額將近兩百億美元。另外，像是各國積極向美國預購的F-35超過千架，要交畢至少要等到二○三○年之後；何況經過戰爭而火紅的陸軍戰術飛彈、針刺飛彈等也是供需吃緊。所以國際軍火公司諸如包括美國的洛克希德馬丁、雷神、德國的萊茵金屬、日本的三菱重工、川崎造船、韓國的韓華航太及挪威、巴西軍火公司，近一年業績及股價都大漲。

台灣若拿出鉅額訂單，等於有意繳交保護費，總比沒有好。而且近期中國主席習近平在公開場合直接明言賴清德總統是台獨份子，是過往所沒有，賴總統也要台灣積極武裝，延長義務役時間。

此外，川普上台除了要全面提高中國關稅超過六○％外，對其他國家也計畫提升十％關稅。若引發中國反擊，台灣危險度相對提高，美國要協防台灣附近區域壓力更大，台灣也要多買武器。台灣必須提升自我防禦能力以及武器製造。尤其台灣大多以美系武器為主，多買武器放在台灣，未來若要協防台灣，只要人來就好，馬上就有武器可以上場。

二○二四年國防支出編列合計（包括特別預算）達六○六八億元，創新高；預計二五年國防支出達六四七○億元，占GDP比率約為二．四五％。二四年台灣國防預算中，用於增列新式高教機、康定級艦戰鬥系統性能提升、代號「天隼５號」的空軍專案等投資案。而二五年為軍售款付款高峰期，其他預算費用則屬於機密預算，但整體預算是以增強國防戰略來做規劃。再者，儘管蔡政府的國防預算屢創新高，但仍遠少於軍費開支全球第二高的中國。以今年為例，中國的國防預算達二千五百億美元左右。相形之下，台灣大約只有十分之一不到，只能以發展與「不對稱作戰」相關的戰略及武器。

以烏俄戰爭參考，不對稱作戰中，無人機、無人艦艇及超過一五○公里以上射程飛彈可成為台灣最重要發展方向，無人機搭配飛彈的超現代作戰方式已發展到極致，令全球大小國家無不密切注意。這是繼一九九一年波灣戰爭的現代外科式手術作戰後的另一劃時代科技戰。

龍德興建無人艦艇製造中心

台灣在小英執政時代，就積極推動無人機發展，中科院一所（航空所）研發的無人機，包括小型紅雀無人機、中型中翔無人機、大型騰雲無人機，均是軍工股爭取合作標的，包括雷虎、中光電、亞航等動作很積極。其中雷虎不僅搶國內無人機商機，還將營運觸角延伸至美國。另外還有經緯科技、中光電轉投資中光電智能機器人公司，以及做遠程遙控設備融程電，後有專文分析。無人機是不對稱作戰的最重要心臟所在。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2327期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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