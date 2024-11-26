快電商創辦人投公益　望大眾關注心智障礙社會融合議題

▲快電商創辦人森田、陳雋希攜手參與公益。（圖／快電商提供）

記者高兆麟／綜合報導

快電商創辦人森田與陳雋希Vic本次攜手參加第一社福主辦第十一屆「健康走‧愛長久～心智障礙者社會融合暨健走闖關活動」，兩人一早來到台北中正紀念堂，陪伴身心障礙者一同健走，期盼以自身實際行動，喚起大眾對心智障礙者延緩老化及社會融合議題的關注。

除了身體力行之外，快電商再加碼捐贈300台 C2C 智能冷熱溫控筋膜槍，作為活動抽獎、捐款滿額禮品，希望凝聚社會民眾支持力量，提供身心障礙者實質上的幫助，讓愛與關懷延續到每一位需要的人。

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森田表示：「快電商不僅希望透過產品與服務創造價值，更希望用實際行動回饋社會，落實關懷弱勢的公益目標，我們深信社會每個角落的人都值得被關注與支持，才能真正實現共融與幸福的社會。」

陳雋希Vic則補充表示：「心智障礙者及其家庭，都需要社會更多的理解與包容。我們衷心期盼透過本次活動，讓更多人看見他們的需要，攜手創造一個充滿愛與希望的社會。」

「第一社會福利基金會」期望藉由本次健走活動，實現心智障礙者與社會的深度融合，也讓更多人關注弱勢族群議題。快電商則是藉此拋磚引玉，期盼大家一同付出心力，走出健康、走向愛，亦為心智障礙者打造未來無限美好的生活藍圖。