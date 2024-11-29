台股早盤回防22000點！　三檔ETF逆勢創新高

▲台股短線拉回。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

大盤短線回檔，今（29）日指數一度回測22000點，近日台股頹勢讓ETF股價也跟著拉回，不過至昨日收盤價來看，仍有包括群益優選非投等債（00953B）、國泰標普低波高息（00702）與中信特選金融（00917）三檔ETF收盤逆勢創高，也讓2萬8234位受益人投資都賺錢。

另三檔中的00953B將於12月6日進行第二次除息，在首次配息後3天就填息，且之後收盤價至今也頻創新高。

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市場法人表示，台股大跌，投資人追求穩健資產配置，降息循環啟動債券投資契機，債券ETF投資熱，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，可透過債券ETF來參與。

00953B經理人李忠泰指出，美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，再加上今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。

後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

