沒強大背景！他25歲開始存股　過6年「總資產8百萬」全跪了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會存股累積財富，有網友就分享成果，他18歲出社會，沒有強大背景或學歷，25歲開始存股，到現在31歲，股票資產有800萬。貼文令一票網友秒跪，「佩服一個月存這麼多錢，真的神人，我沒辦法對自己這麼嚴厲」、「理想上做得到，但賺的都要存下來非常難…」

原PO在Dcard發文「31歲存股配置」，文中貼出截圖，可以看到他的總資產高達883萬，證券資產則放了813萬，投資最多的是群益台灣精選高息ETF（00919），其他則多為金融股。他透露自己18歲出社會，沒有強大背景與學歷，從25歲開始存股，到現在31歲，股票資產有800萬，「一開始是金融股，現在金融股跟ETF比例各半，一半在2020年空頭進場。」

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看到貼文後，不少人半信半疑，「可以分享一下你月薪三萬是怎麼累積到這麼多的股票的嗎？」「想看看唬爛成份幾啪」、「是月投入多少能夠佈局成這樣？我佈局了五年，用複利也沒辦法達到這樣的金額」、「為何每個月可以存那麼多？賺4.5存3萬起跳很硬欸！」

不過，就有網友直呼，「住家裡+沒女友+沒買車 本來就可以達到這樣了啊 一堆人自己存不到就眼紅」、「真的有可能，我同事每個月六萬五，每月固定存六萬維持三年了，被我們稱為傳說，中午公司有團膳，晚餐吃家裡，早餐固定一個饅頭夾蛋加公司沖泡黑咖啡。住家裡沒交女友沒買車，宅男沒有任何興趣，頂多偶爾買遊戲。一直到現在。」

原PO也留言，「真的住家裡，沒女友沒買車」、「三餐不用花錢，公司有餐廳」、「18歲出社會，老實說多了四年時間提早起步，13年的工作時間對自己嚴厲一點，要一千並不怎麼難。但我高中後就沒在跟家裡拿錢，我也不想學貸。」