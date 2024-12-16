「液態寶石」擱淺台中港限期2日抽油！　所屬P＆I擬列黑名單

▲港務公司王錦榮總經理(右)親率隊至現場指示加快殘油抽除進度。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

趁今(16日)明兩日氣候轉好，台中港務分公司今晚發布訊息指出，對於擱淺在防波堤的巴拿馬籍油輪「液態寶石」輪，指示加快殘油抽除進度，要求船東及委託的海事公司團隊在安全第一原則下，應加派人力與設備，限期於兩日內完成抽除重油作業。對於船隻所加入的船東互保協會(P&I)遲不出面善後，港務公司表示已經與航港局協商將其列入黑名單，今後該協會名下船隻不允許入港。

港務公司高階指出，交通部次長林國顯已經指示該公司與航港局應考慮根據ETtoday所訪問的船長公會前理事長黃玉輝建議，參考澳洲做法，採取嚴格的港口國管制，以避免海難案件太過頻繁，大筆善後費用求償無門，浪費國家資源狀況。

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港務公司透露，「液態寶石」輪過去頗常進出高雄港，未料這次發生海難，其所屬atlantic mutual association LLC(P&I)遲不出面，還表示善後工作應由船東出面處理，而根據審查內容，船東投保的項目，P&I應該要出面並負擔善後費用，由於該P&I有推卸責任狀況，已考慮將其列為黑名單，如果確定列入黑名單，該保賠協會其他會員船隻將不允許進入我國港口。而該協會有數艘船舶經常進出我國港口。

至後續有關船體移除，台中港務分公司已限期請船東於殘油處理同時提出船體移除計畫，待計畫提出後將再會同相關單位審查，俾接續辦理船體移除作業，盡快恢復本港區原貌並維護海洋生態環境。但船東是否能能力承擔善後工作，還有待觀察。