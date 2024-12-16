爸爸月入20萬扛車貸、房貸「媽媽10萬薪自己花」！她愣：稀有男人

▲爸爸是寵妻魔人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，爸爸月入20萬元，是媽媽的兩倍，生活開銷全由爸爸支付，包含車貸跟房貸，媽媽賺的錢都是自己的，只需要負責想養的寵物就好，平時爸爸也對媽媽很好，一起出國、吃好料，媽媽要她找男人要找跟爸爸一樣的，但她發現像爸爸這樣寵老婆的男人太稀有了，貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「爸爸算稀有男人嗎？」爸爸每月薪水約20萬元，而媽媽則有10萬元的收入，家裡的房貸、車貸以及生活費等所有支出，都由爸爸一手包辦，媽媽賺的錢則完全用來自己花，家務也由爸爸和小孩負責，「媽媽只需負責她想養的狗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，爸爸還經常帶媽媽出國旅遊、享受美食，爸爸甚至會因為媽媽想去日本玩，就立刻訂機票，丟下兩個小孩在台灣自己上學，即使夫妻吵架，爸爸也總是先低頭哄媽媽，對親朋好友也非常大方，「除了講話大聲點、常常碎碎念，我真的挑不出毛病」。

媽媽常說，以後找男人要找跟爸爸一樣的，但原PO出社會後發現，像爸爸這樣的男人根本超稀有。原PO也補充，媽媽其實是繼母，生母生完後就跑了，爸爸一個人工作+照顧，「後來覺得我們還是需要母愛，才找一個願意照顧不是自己小孩的女生結婚」。

貼文曝光，掀起網友討論，「媽媽在感情中一定也有什麼付出，或是提供特別的情緒價值，值得爸爸認真好好的對待她，不是所有事情都理所當然」、「比起爸爸，你後媽更稀有吧！像我就是完全不會考慮和其他女人有小孩的男生，更不用說談戀愛甚至再共組家庭」、「人與人相處一定都有相對應的價值提供，對方才會真心誠意的對你好」。