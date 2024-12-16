就安基金遭濫用　洪申翰強調：1個月內提出強化機制

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會，持續揭露就安基金濫用情形，包括花錢養親綠媒體、喬遷記者會、作影片等等，怒批「大內宣、養綠媒、拍馬屁，太有錢了花錢不手軟」；對此，勞動部長洪申翰今（16）日強調，會在1個月內提出強化把關就安基金支用的具體機制，檢調已開始調查，勞動部絕不迴避，也希望不要因大家的質疑，變成一竿子否定整個就安基金的使用，還是有很多勞工非常需要就安基金。

洪申翰表示，從他上任對過去的這些爭議問題，他的態度都很清楚，絕對是面對問題、解決問題，現在外界對於就業安定基金支用的質疑，上任後這幾個禮拜已經密集的在進行檢討，也承諾衛環委員會，會在1個月的時間內提出強化把關就安基金支用的具體機制，包括要把就安基金的管理更加監理化、透明化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪申翰強調，目前檢調也針對就安基金部分的支用狀況，已經有開始在調閱、調查，勞動部絕對是全力配合，絕對不會迴避，徹底檢討，支持檢調該查就查、勿枉勿縱，會用這個態度來給社會一個交代。

洪申翰指出，就安基金在這麼多年的使用，跨越不同的政府，跨越不同的執政黨，其實都還是扮演非常重要來協助失業勞工、就業服務、職業訓練，甚至包括中高齡、弱勢身心障礙、婦女的勞工朋友，也透過就安基金的支援，得到他們在職場上面或者是就業上面的支持，這些都是就安基金非常重要扮演的功能。

洪申翰說，當然現在有部分的支用狀況，社會有質疑是不是有不適宜，會針對這些狀況來做徹底檢討，可是也不希望現在有些部分項目，因大家的質疑變成是一竿子否定整個就安基金的使用，全國的勞工、很多的工會、很多的民間團體還是非常需要就安基金，就安基金提供很重要的支持力量，該檢討的我們會檢討，希望大家不用全盤否定就安基金。