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氫能國家隊名單曝光！　台達電：未來5年從台灣供應全世界

台達電成立國內第一座百萬瓦級的水電解製氫與氫燃料電池測試平台。（圖為台達電董事長鄭平）

▲台達電董事長鄭平誓言組國家隊，未來5年從台灣供應全世界。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

全球電源供應器龍頭台達電看準能源轉型，將「氫能源」列為繼電動車之後的新重點事業，今年初先斥4,300萬英鎊（約新台幣17.62億元）取得技術授權，再編列3.7億美元（約新台幣119億元）規劃產線，台達電董事長鄭平誓言組國家隊，未來5年從台灣供應全世界。

「氫能在降低碳排的趨勢中，被公認為能源轉型的重要發展方向之一。為了達成2050年淨零碳排目標，台灣也將氫能列為關鍵發展戰略方向。」台達電董事長鄭平指出，台達電發展氫能源的祕密基地，就在南科2廠的5樓。

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本刊調查，台達電鴨子划水布局氫能源多年，看好自家握有電力電子、控制、散熱等關鍵技術，去年元月斥4,300萬英鎊，從英國Ceres手中取得燃料電池及水解製氫技術授權，藉此加速氫能源布局，「前者已打造高效的分散式電網應用、能源管理方案，後者將與客戶共同開發。」鄭平說。

台達電成立國內第一座百萬瓦級的水電解製氫與氫燃料電池測試平台。

▲台達電成立國內第一座百萬瓦級的水電解製氫與氫燃料電池測試平台。

其中，鄭平看好「水解製氫技術」，因結合工業製程的廢熱回收可產生水蒸氣，也能將生成的氫氣應用在鋼鐵業、製氨、合成燃料等產業，「氫可作為減少碳排放的重要替代能源，助力高碳排產業能源轉型，創造低碳永續未來。」

為了加速量產，台達電成立全台第一座百萬瓦級的水電解製氫與氫燃料電池測試平台，先做不同種類材料的驗證與測試，「第一階段投7,000萬美元（約新台幣22億元），打造一期氫能產線，預計2026年底小量試產後，再投資3億美元（約新台幣97億元）建置量產設備。」鄭平說。

台達電大動作的背後，其實埋藏更大野心，「未來5年要從台灣供應全世界。」鄭平透露將鎖定澳洲、印度、智利等氫能成熟國家，找中鋼、鑫科、鋇泰、漢泰、百德、中油、台電等共組氫能國家隊，「目標在未來5至7年拉高對集團的貢獻，成為台達電繼電動車事業後，下一個新項目。」


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關鍵字： 台達電氫能源鄭平綠能能源轉型國家隊

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