ATM「借放費」曝光　新光三越靠台新銀21台機器年賺逾132萬

▲台新銀ATM示意照。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2887）公告，子公司台新銀已在本月13日與新光三越百貨公司簽妥21台ATM在2025年的設置費用，每台每月租金達5250元，3台ATM的租金，相當於在台北市租一間小套房。

依台新金公告，21台ATM每月含稅租金11萬零250元，1年要付132萬3000元給房東新光三越百貨公司，這張合約，可以確保2025年台新銀ATM在新光三越百貨裝機無虞。

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金管會統計，至今年9月底為止，全台ATM裝機數高達3萬3093台，以中信銀裝設7538台ATM最多，國泰世華銀5291台居次，台新銀4329台超越中華郵政的3189台，4家銀行裝機市佔率超過6成以上，高達61.48%。

而在百貨公司安置ATM，除了台新銀動作積極以外，中信銀、新光銀行、華南銀行、國泰世華銀行在台北101都有布點，台北富邦銀行因在台北101設有分行，同樣也設置ATM提供服務，戰況激烈。

銀行主管私下坦言，百貨公司消費力高，有些消費者怕大筆刷卡佔額，也會就近尋找ATM領現付款，「想用錢馬上領，領出來馬上花」讓消費者對銀行機動服務和形象都有加分，成為大型銀行兵家必爭之地。