高普考應屆畢業生「11年暴減86%」　他神預言：恐剩三流的人報考

▲公務員光環不再。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

公務員是不少人夢寐以求的「鐵飯碗」，有許多人還為此補習報考，不過如今光環不再，報考人數驟減，根據統計，大學應屆畢業生報考公務員的比率從2012年的3萬4864人，銳減至2023年的4994人，11年狂減86％。對此，全國公務人員協會前理事長李來希早已預言並提出警告，「恐怕就只剩下三流的人願意報考」。

李來希在臉書發文，目前台灣健全且優質的文官體制正在崩解，外界對公務人員的認知，已從敬重轉為輕蔑，甚至冠以「米蟲」的負面形象，「再狂砍公務人員的退休金，再放任黨派隨意用人，願意來報考公職的人恐怕就只剩下三流的人了！唉！早知如此，何必當初？」

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根據考選部的統計數據顯示，2012年至2018年間，應屆畢業生在高普考總報考人數中，比例一直維持在18%至23%之間，然而，自2018年7月年金改革實施後，整體報考人數開始明顯下滑。

2018年總報考人數為8萬4684人，其中應屆畢業生占比19.82%；2019年起，應屆畢業生的報考比例驟降至約7%。截至2023年，總報考人數降至6萬6402人，應屆畢業生僅占7.52%。

預算中心分析，民間科技產業、製造業、服務業、批發零售業及住宿餐飲業等行業對人力需求的高度增加，對政府部門的徵才造成了衝擊。這些行業提供的薪資和職業發展機會，吸引了大批應屆畢業生，進一步削弱了他們對公務員職位的興趣。

考選部也指出，Z世代更重視工作與生活的平衡，他們認為對工作的忠誠度已經過時，這種觀念也間接影響了他們報考公務員的意願。