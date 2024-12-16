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320萬人注意！16檔台股ETF本周除息　4檔季配高息款買氣佳

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

16檔台股ETF即將在本周展開除息，預估影響320萬股民權益。《ETtoday》新聞雲對照集保最新統計資料發現，僅大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）等4檔季配型ETF單周受益人增逾千，又以規模、股利配發創新高的00918股東增速最快，顯見季配型愈來愈受青睞。

▲▼ETF配息。（圖／ETtoday新聞雲製）

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00918此次配息金額0.84元，為歷史新高，2024年前3次配息金額分別是0.7元、0.8元、0.78元，累計全年配息3.12元，若以13日收盤價24.18元估算，年化分配率逼近13%，成為投資人心頭好。

16日為最後買進日的00915與本周五（20日）除息的00919也因為各自配息0.75元與0.72元，年化配息率同樣在10%以上，單周股東人數雙雙增逾6千人。

相反的，月配型復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）與台新永續高息（00936）等月配型ETF，因為配息縮水，皆出現單周受益人衰退逾千人的現象，其中以00929單周減少10562名受益人最多，不過00929依集保最近一次統計，仍有逾88萬受益人沒有離席，尚待配息「重返榮耀」。

關鍵字： 台股ETF除息009190091800929

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