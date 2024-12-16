比特幣又升天！　大戶進場衝破10.6萬美元新高

▲比特幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

比特幣狂漲再度出現狂漲！受惠「鯨魚交易」大戶增加、微策略（MicroStrategy）今（16）日亞洲盤交易時段衝破10.6萬美元大關，再刷歷史新高。

依《coindesk》報價，台北時間12月16日上午8點45分左右比特幣報價來到106023.21美元，過去24小時最高來到106495.73美元，再刷天價。

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《路透社》、《Investing》等媒體報導，鏈上數據顯示，週末大型比特幣持有者進行了一系列主要交易。這些被稱為「鯨魚」的持有者將數億比特幣從交易所轉移到私人錢包。

追蹤主要加密貨幣交易的 X 帳戶 Whale Alert 顯示，週末至少有 27,000 個比特幣，總價值 28 億美元，已從 Bybit 和 Binance 等主要加密貨幣交易所轉移。

此舉顯示公共交易所的比特幣供應有限，從而導致加密貨幣的價格上漲。

全球最大的加密貨幣企業持有者 MicroStrategy被納入納斯達克 100 指數，這也提振了比特幣的樂觀情緒。

MicroStrategy在 2024 年迄今飆升了 400% 以上，其估值飆升使其有資格在12月23日被納入該指數，市場看好再發動一波漲幅。