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台積電熊本廠「做滿3個月」送1張機票！學長曝：待1年就拿永久居留

▲▼台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）24日正式開幕。（圖／路透）

▲台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）。（圖，下同／路透）

記者施怡妏／綜合報導

台積電（TSMC）赴日本熊本設廠，一廠已在今年初開幕，二廠也在建設中，投資總額超過200億美元（約3兆日圓）。有網友指出，收到台積電日本海外派任工程師的口頭Offer，一直有個海外生活夢的他相當興奮，想了解更多熊本廠的情報，有學長透露，做滿3個月就送1張機票，1年就有永久居留權。

有網友在Dcard發文，已經收到台積電預聘日本海外派任製程工程師職缺的口頭Offer，讓一直有海外生活夢的他相當開心，對於這份職缺，他最主要考慮的是薪資問題，因為父母年紀漸長，雖然目前身體狀況良好，但仍希望能每月回家一次，機票會是一筆不小的開銷。

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原PO透露，根據目前掌握的資訊，會先在台灣受訓1.5至2年，再視情況外派。因此，offer內容目前僅有台灣職務內容以及公定薪資，想向前輩們請教外派後的津貼、生活補貼、住宿補助及交通補助等問題。

貼文曝光，釣出前輩留言，「一個月回台灣一次，別想太多，出去玩跟值班你就不會想回家，但三個月送一張機票；看內文還要在台灣受訓，你先確定在台灣撐得下去就好；未來都是發日幣，現在混著發；補助啥的都有，反正錢本來就是台積的優點，但未來外派津貼會比現行的制度少，但年薪不會比台灣少；一年就拿永居，因為我們分數夠高保底」。

▲▼台積電。（圖／路透）

PTT上也有網友討論，「3個月一張機票只是外派基本盤、2個月1張再來說，還沒聽過一個月給一張機票這麼佛心的」、「日本機票對台積員工來說很便宜吧」、「一年是有資格申請，最後給不給要看官方，不過已經很好了」、「一年是有資格申請，不是100%會給」、「日本永居有很好拿？那台灣早就一堆人跑去了，高度人才積分自己算看看，大多數人達不到的」。

根據日本永久居留權申請條件，若是「居留身分是高技能專業人士1號」，以80分獲得高技能專業1級後，一年內必須保持80分，1年內即可申請永久居留。若是「高技能人才70分以上的狀況」，高技能人才積分計算，結果從一年前起必須達到80分以上，1年內即可申請永久居留。

關鍵字： 台積電熊本廠海外派工程師福利職缺

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