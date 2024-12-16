中美晶「預支特休」利空難消　盤中跌逾3%

▲中美矽晶董事長徐秀蘭。（圖／中美晶提供）

記者高兆麟／綜合報導

太陽能廠中美晶（5483）遭遇宜蘭廠停工、員工預支特休利空影響，今（16）日股價持續下挫，早盤來到143.5元，跌4.5元或3.04%。

中美晶遭《ETtoday》上周披露公司與員工協商特休假後，股價一度觸及跌停，公司董事長徐秀蘭出面指產業「腹背受敵」，面臨中國業者砍價競爭，訂單流失，宜蘭廠員工協商無薪假或預約特休的方式因應1個月停工期，明年1月7日執行，影響逾百人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中美晶董事長徐秀蘭也親上火線，針對太陽能市況也說明，太陽能製造業線在可以說是腹背受敵，由於台灣電廠成案速度比預期慢很多，有成案的還有很多的比例是買進口模組，加上很多項目延誤，導致中美晶存貨高漲，才不得已需要停產。

徐秀蘭說，會有這次的協商休假，背景是中美電池一直都有很好的品質，且效率很好，各種最先進的應用都可以，公司因此就一直生產，但台灣電廠成案速度比預期慢很多，有成案的還有很多的比例是買進口模組，加上很多項目延誤，存貨就高起來。

徐秀蘭說，在這樣的情況下，合理規劃就是要緩一下產能，不過太陽能還是關鍵綠色能源來源，方向還是沒錯，且大部分進口都用第三地，美國加稅後，第三地的廠商很多都會關掉，在這個前提下，台灣的案場應該會選台灣做的，所以中美晶在等這個事情發生，只是到現在還沒等到。