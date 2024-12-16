台塑四寶好苦！台化跌破3字頭　寫22年來新低

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

石化業景氣低迷，台塑四寶近期股價不斷下墜，其中台化（1326）今（16）日股價更是跌破3字頭，終場收29.9元，下跌1.8％或0.55元，寫下22年來新低；台塑化（6505）最低報36.65元，也創下掛牌以來新低。

台塑（1301）今日盤中股價最低探至37元，終場收37.1元，寫下22年來新低，下跌0.9元或2.36％，成交量逾2.6萬張；南亞（1303）盤中最低32.95元，終場收33.2元，寫下2009年來新低，下跌0.4元或1.19％，成交量逾1.5萬張。

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針對未來展望，台化董事長洪福源表示，12月接近農曆春節，受到需求影響，市場備貨一般，公司持續分散市場及拓展差異化產品，希望至少維持11月的產銷量，至於價差因為中國經濟持續低迷，且中東局勢多變，售價預估震盪偏弱，整體合併營收預估與11月相當。

洪福源指出，Q4由於市場需求疲軟，預估合併營收比Q3減少，主要是價差原因；中國經濟下行，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，原油價格悲觀，且川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難，必須農曆年後才能比較看得清楚。