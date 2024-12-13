王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

▲一身行頭上身、帥氣的李祖恩，當初是賣蔬果流動攤販出身，有了固定攤位之後，開始賣起好品質的水果，越賣越高級，最後專心在高級水果，線上、線下噱頭十足、也闖出名號。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

最近網路上出現一位自稱「頂級侍果師」的Louis（李祖恩），拍攝一連串有趣的水果短影音，還浮誇地用800多萬元的賓士休旅車載送水果，影片點閱率破百萬，成功曝光自家水果店。

大學畢業後，李祖恩跟著經商失敗的父親在市場擺攤累積各種水果知識，而後獨自擺攤，他能說、敢下重本給試吃，在北市信義豪宅區奠基。一年多前，開店專心經營頂級客、公司水果禮盒，年收破3,600萬元，曾經是他抬不起頭的買賣，讓他嘗到創業甜美碩果。

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▲除了飛至產地訂珍稀貨外，李祖恩不時也會出現在凌晨時分的三重果菜市場進口水果區挑貨，還會拍攝有趣的短影音介紹高貴的水果。

凌晨3點，跟著一身名牌行頭的李祖恩，走進深夜卻車水馬龍的新北三重果菜市場進口高級水果區，每個盤商一看到他，罩子立刻放亮，流露出「財神爺來了」的神情，他每到一攤就發話：「我要最貴的，品質最好的，不夠貴我不要。」

▲名牌手提包內塞滿現金，只要李祖恩相中的水果，不只出價比別人高，還用現金掃貨，這點很受進口水果批發商歡迎。

▲李祖恩狠砸重金用賓士最高檔的越野休旅車送貨，此舉充滿浮誇，既滿足了他賺到錢要開豪車的心願外，同時，也是他打進富人圈的手段，以及對外宣傳的花招。

李祖恩很敢，只要看中稀有的高貴水果，馬上從LV手提包掏出現金買單，所以當他想拍影片，大家也不阻攔。一個多小時過去，他砸了10幾萬元、還拍了4支影片，高點閱的短影音是他打開宏祖水果知名度的有力手段。

高價買進顆顆比50元硬幣大的日本岡山貓眼葡萄等好貨外，還費疑猜地買了好幾箱台灣芭樂。他介紹道：「這是台灣最好吃的新品種珍翠，現在大都外銷，比珍珠芭更香甜細緻。」隨即帶點狂地說：「沒錯，芭樂是很便宜的水果，但這稀有的珍翠不同凡響，我就是把它賣成你吃不起的樣子。」一顆最貴500元，肯定是台灣最金貴的芭樂。

▲在起家攤吳興街商圈、北市信義豪宅區附近，李祖恩開起了宏祖水果行，外牆招牌打著大大「有爛我賠」字樣。

很會經營頂級客群的李祖恩，在上億豪宅櫛比鱗次的信義計畫區和台中七期都有固定顧客，公司行號送禮也是大宗，他意氣風發道：「我們有很多月結、季結、10萬結、50萬結的客人，甚至有人一年買400萬元水果禮盒送客戶。」目前平均每月營收300萬元，利潤視果損狀況，約在90萬元以上。

▲李祖恩說高級水果不只是時機財，更要了解痛點，創造出價值。像頂級的櫻桃，很容易會有壓壞、壓爛的機率，他不許這樣的情況出現，挑選果面無暇、最好的櫻桃、一顆一顆手挑做成宛如高級巧克力的禮盒。（2,000元／盒）

李祖恩如今儼然是水果大少，但過去的他只是個窮忙於生計的賣菜郎。「大學時，我可是混夜店的公子哥，曾一晚花80萬包場辦生日趴。」然而，離異的父母2010年相繼經商失利，失去金援的他覺得很沒面子，「甚至連爸爸市場賣完菜之餘，開著發財車在路邊街角賣枝仔冰、賣草莓，我都不敢讓朋友知道，再怎麼樣裝都要裝出我很好過的樣子。」最後裝不下去，乾脆躲起來、不敢面對家道中落的現實。

▲新冠疫情助旺高端客，這讓李祖恩決定在高檔水果、高級禮盒放手一拚，目前成績十分亮眼。

大學畢業後，他待過媽媽的花藝店、短暫擔任過王世堅辦公室助理，也幹過五金行業務，但當個領死薪水的上班族根本累積不了資本，他一心想賺快錢，父親便拉他去賣菜，好面子的他極力反抗，而後被說服蔬果入手成本不高、利潤可自己掌控，才開啟菜販生涯，沒想到，這竟是他邁入高級水果、高級水果禮盒的練功開端。

一個賣蔬果流動攤販，怎麼利用疫情變成高檔水果禮盒商人，然後還在網路上自稱侍果師拍出一支支破百萬點閱的短影音？詳細報導可點入以下連結閱讀：https://www.mirrormedia.mg/story/20241204bus001



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