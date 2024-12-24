推動亞洲資產管理中心　金管會鬆綁OSU開戶

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為推動台灣成為亞洲資產管理中心計畫及吸引境外資金回流由我國證券商國際證券業務分公司 （OSU）代為提供證券服務，金管會經參考學界、業界OSU規範與國際實務之分析建議，鬆綁開戶、交易以及款項收付等三項作業，盼吸引一般自然人客戶投入複委託業務。

證期局副局長黃厚銘指出，目前OSU共有18家券商承作，主要從事該項是法人客戶以自營業，金管會盼透過OSU業務更多自然人客戶加入，擴大複委託交易規模。

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金管會簡化OSU作業有以下三項：

一、開戶：申請文件仍需紙本寄回，造成境外客戶開戶不便，為提升境外潛在客戶開戶意願，建議提供便捷網路開戶流程。

二、交易：OSU對境外客戶辦理複委託交易下單驗證方式，與國際慣用之下單驗證方式不同，建議參考國外實務，放寬境外客戶除下載安裝我國憑證機構所簽發之電子憑證外，得以帳號、密碼，或以帳號、密碼搭配OTP或透過第三方的認證器做為驗證，提供境外客戶簡便又安全之下單驗證機制。

三、款項收付：境外客戶的投資款項依規定僅能存放於證券商在國際金融業務分行（OBU）開設的外匯存款專戶，尚無法存放於客戶熟悉之往來銀行，建議放寬規定，使境外客戶款項除存放以證券商在OBU開設之專戶外，亦得存放於與證券商有業務往來之外國保管銀行，便利境外客戶匯款作業及節省匯費成本。

配合亞洲資產管理中心計畫，金管會正依行政程序辦理，預計於明年完成法規鬆綁作業，以期達成擴大我國證券業之國際市場，提升國際證券業務競爭力之願景，並打造我國成為亞洲資產管理中心。

