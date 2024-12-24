ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

推動亞洲資產管理中心　金管會鬆綁OSU開戶

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為推動台灣成為亞洲資產管理中心計畫及吸引境外資金回流由我國證券商國際證券業務分公司 （OSU）代為提供證券服務，金管會經參考學界、業界OSU規範與國際實務之分析建議，鬆綁開戶、交易以及款項收付等三項作業，盼吸引一般自然人客戶投入複委託業務。

證期局副局長黃厚銘指出，目前OSU共有18家券商承作，主要從事該項是法人客戶以自營業，金管會盼透過OSU業務更多自然人客戶加入，擴大複委託交易規模。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會簡化OSU作業有以下三項：

一、開戶：申請文件仍需紙本寄回，造成境外客戶開戶不便，為提升境外潛在客戶開戶意願，建議提供便捷網路開戶流程。

二、交易：OSU對境外客戶辦理複委託交易下單驗證方式，與國際慣用之下單驗證方式不同，建議參考國外實務，放寬境外客戶除下載安裝我國憑證機構所簽發之電子憑證外，得以帳號、密碼，或以帳號、密碼搭配OTP或透過第三方的認證器做為驗證，提供境外客戶簡便又安全之下單驗證機制。

三、款項收付：境外客戶的投資款項依規定僅能存放於證券商在國際金融業務分行（OBU）開設的外匯存款專戶，尚無法存放於客戶熟悉之往來銀行，建議放寬規定，使境外客戶款項除存放以證券商在OBU開設之專戶外，亦得存放於與證券商有業務往來之外國保管銀行，便利境外客戶匯款作業及節省匯費成本。

配合亞洲資產管理中心計畫，金管會正依行政程序辦理，預計於明年完成法規鬆綁作業，以期達成擴大我國證券業之國際市場，提升國際證券業務競爭力之願景，並打造我國成為亞洲資產管理中心。
 

關鍵字： 金管會證券業務亞洲資產管理境外投資複委託

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

17歲少女麥當勞打工遭性侵輕生　勞動部：僱主未協助最高罰100萬

17歲少女麥當勞打工遭性侵輕生　勞動部：僱主未協助最高罰100萬

北市一名17歲少女在麥當勞打工期間，遭到李姓主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症最終輕生，引發社會關注，勞動部表示，已請當地的主管機關儘速查明相關的事實並依法處理，僱主若未依法處理、給予協助，最高可處100萬元罰鍰，並公佈事業單位名稱或負責人姓名。

2024-12-24 17:28
財劃法修正經部科技計畫少116億元　輝達、AMD在台投資受衝擊

財劃法修正經部科技計畫少116億元　輝達、AMD在台投資受衝擊

《財劃法》修正案強行三讀通過，未來中央可支配預算減少，經濟部長郭智輝今（24）日下午說明，對於經濟部預算將減少約300億元，其中在科技計畫大概減了116億元，相關的科技研發、前瞻晶片都會受到影響，預算不足將影響與輝達、AMD、美光等國際大廠簽約合作，除影響台灣國際聲譽，也會降低外商來台投資意願。

2024-12-24 16:58
台股多頭總司令：聚焦半導體、AI股　市值型ETF掌行情

台股多頭總司令：聚焦半導體、AI股　市值型ETF掌行情

國泰投信今（24）日發表「2025全球經濟展望及ETF投資新趨」，國泰投信董事長張錫指出，AI崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，明年在各項科技更加成熟的前提下，預期AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來3到5年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，看好大盤將保持上行動能，建議投資人可主攻緊跟大盤走勢市值型ETF。

2024-12-24 15:57
印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

6月13日威力彩頭獎3.52億是由小印刷廠65歲老闆獨得，台彩總經理謝志宏今（24）日表示，該名老闆夢到數字，大兒子夢到紅包袋的三色貓，叫平時運氣差的老婆、小兒子先自行去買彩券，把老婆和小兒子所買彩券號碼剔除，最後湊出一組供下注號碼，並在中壢找到一個印有貓咪紅包袋的投注站投注，幸運中獎。

2024-12-24 14:58
尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

台彩總經理謝志宏今(24)日天表示，今年威力彩最大獎6.3億元，由「強運尾牙女」透過合資方式電腦選號中獎，但因為拿不出證明，多繳約4000萬贈與稅。

2024-12-24 15:24
陽明估明年持續繞行好望角　提前佈局俄烏戰爭停火重建

陽明估明年持續繞行好望角　提前佈局俄烏戰爭停火重建

陽明海運（2609）今（24）日舉行法說會，經營團隊表示，紅海危機何時結束無法預測，預期明年仍會持續繞行好望角，也將有助於緩解過剩運能；俄烏戰爭若結束，也準備好相關航線布局及重建。

2024-12-24 15:23
陽明看明年運價走勢審慎樂觀　美東罷工、關稅政策推升進口貨量

陽明看明年運價走勢審慎樂觀　美東罷工、關稅政策推升進口貨量

陽明海運（2609）今（24）日舉行法說會，經營團隊指出，明年大環境仍受區域不確定性、關稅政策影響，但整體還是朝著復甦腳步邁進，考量明年1月川普上任後加徵關稅，以及潛在美東碼頭罷工風險，客戶希望提前出貨，因此上調Q4進口貨量預測，並將持續暢旺至明年春季。

2024-12-24 15:20
財劃法衝擊經部預算減300億元　公建計畫、科技研發都受阻

財劃法衝擊經部預算減300億元　公建計畫、科技研發都受阻

《財劃法》修正案強行三讀通過，未來中央可支配預算減少，經濟部長郭智輝今（24）日下午說明，對於經濟部造成的影響非常、非常大，包括防洪治水、科技研發、中小微企業發展等都會受到影響，若按比例調減，經濟部預算將減少約300億元，在公建計畫大概少109億，科技計畫大概減了116億，一般支出減了74.4億。

2024-12-24 16:57
台股奪2024亞股最佳表現！漲幅飆近3成　韓股成最大輸家

台股奪2024亞股最佳表現！漲幅飆近3成　韓股成最大輸家

全球股市進入2024年封關倒數，在人工智慧(AI)熱潮帶動科技股，及央行放鬆貨幣政策激勵下，亞太股市表現亮眼，根據《CNBC》報導，從今年以來至本周周一（12/23日）最大贏家是台灣，全年漲幅達28.85%，大幅領先排名第2的香港16.83%，至於最大輸家則是韓國，全年跌逾8%。

2024-12-24 12:44
美對中國晶片展開301調查　3檔同步飆漲停

美對中國晶片展開301調查　3檔同步飆漲停

美國宣布擬對中國製造的成熟製程半導體提出「301 調查」，調查範圍包括「碳化矽（SiC）等半導體製造材料的有關行徑、政策及做法，受到此一消息激勵，聯電（2303）、力積電（6770）展開反彈行情，分別勁揚4%、5%，嘉晶（3016）、合晶（6182）、漢磊（3707）等3檔同步亮燈漲停。

2024-12-24 12:21

讀者迴響

熱門新聞

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

平安夜割韭菜！　資通股零壹爆2830.5萬元違約交割

韭菜翻車！　上櫃光通訊華星光爆2038.7萬違約交割

花3年存100張0056　今年股息「拿了35萬」

中華電信宣佈大調薪

越跌越買！　6檔台股ETF受益人創新高

《拳上》策劃者曝光！　竟是台股最年輕創辦人

鴻海搶日產內幕！　劉揚偉派日籍老將拚翻盤

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366