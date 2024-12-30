AI大躍進！全球氣候科技投資　2024年籌集近2000億元

▲資誠會計師事務所外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

PwC今（30日）發布《2024氣候科技現狀報告》(State of Climate Tech 2024)，報告發現，全球對氣候科技新創企業的投資交易放緩，但投資人仍在專注於人工智慧（AI）應用、氣候變遷調適及前瞻性能源解決方案的新創企業中尋找投資機會。

2023全年從事AI相關技術的新創公司占所有氣候科技投資的7.5%，總金額達50億美元（約台幣1600億元）。僅2024年前三季，這些企業就籌集到60億美元（約台幣1920億元），比2023全年多出10億美元（約台幣320億元），占氣候科技總投資的14.6%。主要投資領域包括自駕車（占AI相關投資的62%），以及農業、智慧家庭和智慧能源解決方案等工業應用（占20%）。

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投資人相信AI在數據分析、預測建模和優化方面的能力，可推動在減少排放和提升氣候韌性上的突破性應用。AI在提升能源效率、減少碳排放和改善各產業環境表現具有潛力。如優化建築物的冷卻系統、優化風力發電機產能、調整電動車的充電時間以平衡電力供需，以及優化製造流程等。

新創公司透過創建AI驅動的系統來提升氣候韌性，如利用深度學習和電腦視覺技術，藉助衛星或地面感測器來檢測、驗證和分類野火。在農業領域，自動駕駛曳引機可在高溫不適合人工操作的情況下繼續農耕作業。

不過，AI的高耗能也引發部分擔憂，主要考量為電力供應是否能夠滿足資料中心的需求，以及是否導致溫室氣體排放激增。部分新創公司正在研發解決這些問題的技術，例如浸沒式冷卻和熱能回收。

能源相關新創公司獲得更多資金 工業領域則減少

各產業獲得資金的比例也發生變化，2024年前三季能源相關的新創公司獲得資金占比近35%，略高於2023全年的30%。其中，兩家專注於綠氫和替代燃料的公司各自籌集超過10億美元，另外超過30家潔淨能源企業各自籌集至少1億美元。

工業領域（包括工業、製造業和資源管理）中的氣候科技新創公司在融資相對減少，資金占比從2023年的17%下降至2024年前三季的7%，接近該領域的歷史平均水準。然而工業領域的溫室氣體排放占全球34%，投資與造成的問題不成比例，投入的資金可能不足以有效應對該領域的排放問題。

食品、農業和土地使用（FALU）以及建築環境產業產生大量溫室氣體，但氣候科技投資卻相對較少。不過，仍有越來越多的資金投入到綠氫和碳捕捉、利用與封存（CCUS）技術的新創公司。

氣候變遷調適與強化韌性 需求將持續成長

氣候變遷調適與強化韌性的解決方案，是指對於已經發生或正在醞釀中的氣候災難事件採取策略與行動，強化自身的韌性，以調適氣候事件的負面衝擊。2024年前三季，28%的氣候科技投資案支持從事氣候變遷調適與強化韌性解決方案的新創公司，其產品和服務如保險或城市降溫等，可幫助應對熱浪、野火、洪水和其他氣候壓力。其中約10%交易投資於專門發展氣候變遷調適與強化韌性的企業；另外18%的交易，其新創公司不僅開發氣候變遷調適與強化韌性解決方案，亦涉及減排相關技術或產品。

2024年前三季，食品、農業和土地使用（FALU）產業在氣候變遷調適與強化韌性解決方案交易中占44%，超過其他所有產業。其應用如透過AI識別能提高作物抵抗力的基因，以應對乾旱和極端高溫等威脅，或開發檢測植物壓力的技術。

考慮到天災成本不斷增加，投資人認為需要與保險和風險管理相關的氣候變遷調適與強化韌性解決方案。風險管理不僅是應對不確定性的工具，還可以成為創新的來源。舉例來說，「監測、報告和驗證」（MRV）技術就具有增加經濟效益的潛能。

2024年前三季，約85%的氣候變遷調適與強化韌性之投資流向北美和歐洲的新創公司。展望未來，氣候變遷調適與強化韌性領域的投資人應多投資開發中國家的新創公司，因為這些國家更容易受到氣候變遷的影響。此外，投資人應關注相關新創投資的重大出場，因目前創業投資的成功案例不多，許多氣候變遷調適與強化韌性相關公司不會選擇IPO，而是透過被併購成為大企業所提供的解決方案的一部分。到目前為止，氣候變遷調適與強化韌性相關併購案皆在10億美元以下。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，低碳經濟轉型的趨勢已經顯現，若投資人和企業能夠在轉型中搶得先機，便能創造出可觀的價值。在AI、氣候變遷調適與強化韌性以及針對高排放產業的氣候解決方案等領域，探索氣候科技的潛能，邁向淨零未來。

《2024氣候科技現狀報告》以全球超過12,000家氣候科技新創公司及逾52,000件投資案為對象進行分析，總投資規模超過6000億美元。