鳳凰去年每股賺3.75元　擬配發股利3.25元

▲鳳凰旅遊總經理卞傑民。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

鳳凰（5706）公告2024年財報，全年合併營收為31.45億元，年增42.8%；稅後淨利為3.02億元，EPS為3.75元；董事會並通過分派股利，擬配發每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，連續24年發放股利，並將於6月3日召開股東常會。

鳳凰表示，今年將增加包機、包船業務，提高成長動能，目前已完成寒假過年期間關島及日本北九州包機，並已上架日本東北（花卷／仙台）包機；包船主打歌詩達郵輪，航行期間為3／26至4／22及6／25至8／31共27航次。代理銷售重磅回歸的麗星郵輪探索星號、領航星號及MSC榮耀號，航行期間為3月至11月，提供旅客多重選擇。

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鳳凰指出，今年也將配合新航點推出多樣行程，隨著聯合航空開航關島，長榮航空（2618）開航達拉斯，國泰航空恢復羅馬及開通慕尼黑、布魯塞爾，中東籍航空公司增加台北航線等，為旅遊市場增添豐富性，有機會創造新需求。

另也持續滿足高端旅遊市場需求，頂級歐洲河輪包船已完成2025年春季萊茵河及秋季多瑙河產品上架銷售，市場反應熱烈；金鳳凰英、愛16天獲得2024國際金旅獎肯定、金鳳凰瑞士也持續熱銷，並規劃上架高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊。

此外，鳳凰也爭取獎勵旅遊團，該市場在疫後逐漸加溫恢復需求，除了有更多新路線可包裝，更有預算增加趨勢，可為營收成長增添動能，並持續在公司旅遊產品中，規劃加入環保永續元素，推動綠色旅遊、符合綠色採購範疇。