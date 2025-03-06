工作10年擁8張信用卡　3家銀行「同時通知他1事」尷尬！全場喊正常

▲原PO收到調降額度的通知。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，出社會10年了，期間共辦8張信用卡，大多都是選擇免年費的卡片，但最近陸陸續續收到銀行通知，因為卡片沒有再使用，所以額度被調降，讓他很震驚，「是正常的嗎？怎麼會這個剛好一起調降額度？」對此，網友解答「這種情況很常見，銀行基於風控調整額度」。

有網友在Dcard發文，工作10年期間陸續申辦了8張信用卡，且多是選擇免年費的卡片，即使部分卡片長期未使用，也不會主動剪卡。然而，在這兩個月，她陸陸續續接到3家銀行的通知，要調降信用卡額度，「大致上的意思都是信用卡已經許久未刷，基於風控的理由要調降額度，想請問這是正常的嗎？怎麼會這個剛好一起調降額度？還是有什麼我信用問題我自己不知道？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友解答，這種情況很正常，「你又不刷，銀行賺不到錢，當然會調降你的額度」、「有些銀行甚至你沒在刷直接到期不續卡」、「主要是要增加信用卡的流通度啦」。還有網友指出，「35張卡路過，不常用的卡，我3個月至半年都會去刷個10塊20塊，才不會被認為不使用，而且我有些卡免年費條件是一年刷12次或1萬2，我怎樣都會去讓每張卡消費一下」。

台灣銀行界信用卡有逾千萬張是超過半年未曾使用過的，若再長至一年未刷過卡的則被視為「呆卡」行列，目前包括國泰世華、北富銀、台新銀、中信銀、玉山銀、華南銀行等14家銀行啟動清呆卡停卡行動。

銀行業界分析原因，一來是自從國內銀行紛紛展開一場「信用卡點數大戰」，民眾不僅未如過去偏重使用實體信用卡，目前綁定信用卡也偏重點數回饋機制的優惠吸引；再者，金管會2023年宣布，將銀行呆卡中未動用額度風險係數0％增到10％，久未刷卡的信用卡的貢獻額度，會影響銀行計算資本適足率的高低，增加營運成本，因此驅動各家銀行儘速處理呆卡動卡率。