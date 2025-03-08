一表看懂12家金控前2月獲利　中信金突破百億暫居第一

玉山金近61萬股民注意！擬配發1.3元股利 略遜去年

擁有60.8萬名股東的玉山金（2884）公布今年股利出爐，總股利達1.3元，其中現金股利1.2元、股票股利0.1元，總計約發出191.94億元現金，以今（7）日收盤價28.75元計算，現金殖利率約4.1%，今年股東會訂於6月13日召開。

0050、006208換股！ 納入萬海、刪除台化

台灣虎航去年每股賺6.16元 擬配息6.05元、殖利率近7％

台灣虎航（6757）今（7）日公告2024年財報，全年合併營收為164.23億元，年增31.7%；稅後淨利為27.72億，年增51.7%；EPS為6.16元。董事會亦通過擬配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息；以今收盤價87.7元計，現金殖利率達6.9%。

傳與聯電、海力士合作設晶圓廠 SBI 出面否認

日本金融集團SBI 控股公司（SBI Holdings）去（2024）年 9 月解除與力積電（6770）簽訂的半導體製造合作協議，並將尋找新的合作夥伴，市場傳出SBI計畫與聯電（2303）和 SK 海力士合作在宮城新建晶圓廠，但《路透社》最新報導，SBI 發言人出面否認，表示「報導不實」。

美光延攬劉德音擔任董事 台積電祝福「人生新篇章繼續豐富精彩」

記憶體巨頭美光（Micron）5日表示，將延攬前台積電董事長劉德音出任公司董事，對此台積電今日也發出聲明，祝福前董事長劉德音能夠在人生的新篇章繼續豐富精采，也再次感謝其過去的貢獻。

外資連9賣超台股！金融股淪提款機 7 檔列居前十大

台股周五（7 日）收跌139.36點，指數摜破22600點，最大賣壓仍是外資，且連9賣，今單日賣超295.02億元，金融股淪為提款機， 賣超前10大個股中就有7檔金融股，中信金（2891）是最大苦主。

台積電加碼投資美國 《晶片戰爭》作者曝背後戰略、稱「值得」

台積電宣布加碼在美國投資1000億美元，《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）在《金融時報》撰文點評，認為這筆投資若能幫助台積電避開美國總統川普的關稅威脅，將是值得的。

台積電千元保衛戰開打 陸行之：3月底見真章

在台積電（2330）日前宣布擴大投資美國後，股價跌回千元大關，對此知名半導體分析師陸行之今日表示，台積電1000元保衛戰開打，若3月底前能守住，表示市場可以接受用650+1000億美元換四年免死金牌，跌破表示市場認為拿了免死金牌但長期毛利率會被拖累，美國商務部出招還沒結束。

大成鋼關稅贏家！股價飆漲7成 再刷波段高點

美國針對對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，預計3月12日生效，加上俄烏戰爭停火，重建潛在需求，激勵大成鋼（2027）漲勢，從2025初30.25元，一路飆漲到近期52.2元波段新高，漲幅高達72%，創下2022年2月以來新高。

英特爾難放棄依賴台積電 高層曝：30%產能外包

根據外媒Tom's Hardware報導，英特爾近日在技術會議上表示，儘管有意減少對台積電的依賴，但在可預見的未來，仍會繼續向這家台灣代工廠訂購晶片。英特爾高層指出，現在約有30%的產品是外包給台積電生產，但已在評估這一比例在未來顯著下降。