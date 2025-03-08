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一表看懂12家金控前2月獲利　中信金突破百億暫居第一

▲▼中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲中信金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

14家金控除了富邦金（2881）、國泰金（2882）兩檔尚未未公布2月獲利，其他12家均已公布，中信金（2891）累計前2月合併稅後盈餘117.38億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.6元暫居金控獲利之首，也是唯一一家前2月獲利超過百億元，新光金（2888）旗下新壽採用外匯價格變動準備金新制，匯兌利益均全數提存外匯價格變動準備金，無法挹注獲利，加上未積極實現資本利得，造成2月持續虧損。

▲▼金控2月獲利表。（圖／記者巫彩蓮攝）

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整體金控累計前2月獲利527億元，不及去年同期554億元，前2月獲利突破百億元只有中信金，EPS 0.6元暫居第一，中信金表示，子公司中信銀2月份雖受到小月影響，存放款基盤、淨利差持續擴大，加上財富管理動能維持強勁下，2月稅後獲利42.34億元，仍較1月成長5%。累計前2月稅後獲利82.58億元，較2024年同期成長10%，主因今年放款業績及財富管理手續費收入分別較去年同期成長13%及15%。

子公司台灣人壽保險公司2月份單月稅後獲利4.67億元，累計前2月稅後獲利29.32億元，較去年同期下滑，主因美元匯率波動影響認列較高之匯兌損失。

前2月稅後獲利絕對金額表現上，以凱基金（2883）稅後盈餘71.18億元，暫居第二，凱基金指出，2月資本市場走勢偏弱，成交量能較1月成長，旗下主要子公司壽險、銀行、證券業務皆維持穩健表現；凱基人壽2月份保單銷售動能強勁，累計前2月新契約保費較去年同期成長超過7成，投資方面亦掌握市場波動操作實現資本利得，2月稅後獲利為26.6億元，今年前2月稅後獲利達50.01億元，相較去年同期成長66%。

新光金控累計前2月合併稅後虧損42.2億元，每股稅後虧損0.24元，主要受旗下子公司新壽虧損31.3億元拖累，虧損原因在新台幣貶值有匯兌利益，惟採用外匯價格變動準備金新制之下，匯兌利益均全數提存外匯價格變動準備金，無法挹注獲利，且考量市場震盪，投資維持審慎布局，未積極實現資本利得。
 

關鍵字： 金控中信金凱基金新光金業績

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