從聯詠科技離職「績效獎金沒了」　公司4點回應！他發不自殺聲明

記者曾筠淇／綜合報導

現在在竹北工作的Lester 萊斯特前段時間透過Dcard、YouTube透露，他從聯詠科技離職後，績效獎金就被取消了，但他找過獎金發放規則，明明只要入帳日當天人還在公司，就有權利領獎金。針對此事，聯詠科技也列出4點回應。

Lester 萊斯特2月底在Dcard上發文透露，他在科技板看到一篇文章，有人詢問「提離職之後當月分紅領不到的機率高嗎？」這讓他想到2020年，他在聯詠當小小工程師，因為新的公司要在4月13日報到，所以他必須在20天前預告原公司，於是3月20日就送出離職申請單。

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▲Lester 萊斯特秀出考績。（圖／Lester 萊斯特授權引用）

然而到了3月30日發薪日，Lester 萊斯特卻發現他並沒有拿到3月的績效獎金，所以又去翻了獎金發放規則，上頭寫道「只要入帳日當天人還在公司就有權利可以領到這筆獎金」。事後他寄信詢問人資，這才知道「只要在三月薪資入帳日之前在系統上送出離職申請單，獎金就會直接被取消」。

Lester 萊斯特表示，人資沒有白紙黑字寫出來，只有透過電話口頭告知。因此他也以自身經歷提醒科技業的學弟、學妹，最好還是等錢都入帳了再提離職，否則可能會被公司吃豆腐，「以上皆為本人親身經歷真實故事，若有造假不實陳述，願負一切法律責任」。

▲聯詠科技4點回應。（圖／Lester 萊斯特授權引用）

針對此事，聯詠科技則列出4點回應，首先是針對內部網來電郵、系統截圖、同仁姓名、電子郵件地址等資訊，在未經公司同意對外公開揭露前，都屬公司內部資訊範疇，依據聘僱契約、離職簽署的保密確認聲明書及公司相關規範，同仁（含離職者）均有守密義務，若違反應負對應的違約賠償或相關法律責任。

接著聯詠科技指出，針對2019年度獎金、紅利，「該名於個人社群媒體版面揭露本公司內部訊息之前員工，2019年度的績效成績為其所屬部門之最末位，未達績效獎金之發放標準。次查，2020/3/30本公司收到該前員工向科管局提出申訴的通知，但本公司於2020/4/14出席調解會議時，該前員工非但未出席甚至聯繫不上」。

▲▼Lester 萊斯特再反擊。（圖／Lester 萊斯特授權引用）

聯詠科技還提到，他們歷年的薪資中位數與平均薪資都領先業界，未來也會繼續提供好的工作環境，歡迎優秀人才加入。最後，聯詠科技則強調，他們秉持正派經營、資訊透明，相信社會大眾能理性判斷。

Lester 萊斯特之後也在Dcard回覆聯詠科技的新聞稿，直言「我當初有說我會去竹科管理局申訴，結果，人資副處長您不是有找我去約談？說我敢把事情鬧大，要告死我還有要封殺我，我那時候還是菜鳥根本就不敢出席」。他後來更發布「不自殺聲明」，「我深知前陣子揭開勞資權益可能會觸犯某些人的利益，甚至引發他們的不滿。但我必須堅持，因為這件事關乎社會公眾利益」。對於後續說法，截稿前尚未取得聯詠科技回應。

本文經Lester 萊斯特授權引用