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2月份CPI降至1.58％「創4年新低」！外食、房租仍走揚

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▲主計處公布2月份CPI，年增率為1.58％。（資料照／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

主計總處5日公佈2月消費者物價指數（CPI），CPI的增長率為年增1.58％，創下近4年來的新低。然而，今年前2月的CPI年增率，依然高於2％的通膨警戒線，年增率達2.12％，尤其2月的外食費年增3.14％，已是連續4個月漲幅超過3％。

根據《中央社》報導，綜合統計處專門委員曹志弘指出，2月CPI漲幅收斂主要受農曆春節影響。今年春節所導致的暫時性漲價因素消退，加上去年春節在2月，基期墊高，因此數據的部分會有較大的波動。也是因為這個原因，通常1、2月的數據會合併起來觀察，避免春節因素的影響。

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▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲主計處公布2月份CPI，年增率為1.58％。（資料照／記者周宸亘攝）

今年1、2月平均CPI的年增率為2.12％，與去年12月的數據並無太多差距。曹志弘對此解釋，近期物價上漲，主要是受到蔬果價格影響，影響的CPI總指數為0.56個百分點。如果扣除蔬果類商品，核心CPI漲幅僅約1％，整體而言物價還算平穩。

曹志弘表示，去年颱風豪雨影響，導致蔬果價格上漲，蔬菜近期已經有所回穩。不過，由於水果的復耕期較長，因此從現有數據來看，2月份的香蕉、木瓜價格，較去年同期漲幅超過1倍，目前還沒有降價趨勢。

此外，曹志弘說，2月外食費年增3.14％、房租上漲2.56％，以及CPI查價的逾300個項目當中，仍有將近7成處於上漲，種種因素下來，令民眾仍對通膨有感。

關鍵字： CPI主計處通膨外食房租蔬菜水果

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