特斯拉最長連跌紀錄！股價近腰斬　馬斯克重創投資者信心

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

電動車龍頭特斯拉的股價正經歷前所未有的低迷期。截至美股周五（7日）以262.67美元收盤，過去一周股價下跌逾10%，已連續7周下跌，創下公司成立以來最長的連跌紀錄。

特斯拉股價在去（2024）年11月美國總統大選川普獲勝以來暴漲91%，在耶誕節前達到高峰、近480美元，不過近期一路慘跌，若與川普當選美國總統之後480美元峰值相比，股價接近腰斬，特斯拉市值已蒸發超過8000億美元。

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特斯拉執行長馬斯克熱衷政治，帶領聯邦政府效率部（DOGE）大幅裁減僱員，已在全美各地引發示威抗議，又在德國大選期間公開支持特定黨派，引爆歐洲市場抵制特斯拉的呼聲。

根據《彭博》報導，最近幾周特斯拉遭遇了一系列打擊，動搖了投資者的信心。一些投資者也開始擔心馬斯克涉足政治會分散他作為電動車巨頭執行長的注意力。

華爾街分析師們已經在重新評估特斯拉的投資價值。美國銀行和高盛均在本周下調了對特斯拉的預期股價。其中，美國銀行將目標價從490美元降至380美元，理由是人們對新車銷售的擔憂、缺乏有關潛在低成本車型的消息以及該公司推出自動駕駛計程車的風險。

高盛則將目標價從345美元下調至320美元，指出特斯拉在今年前兩個月的電動車銷量在歐洲、中國及美國部分地區均出現下滑。

儘管市場對特斯拉當前的處境感到擔憂，仍有機構持樂觀態度。Wedbush證券分析師Dan Ives在周五發佈的一份報告中指出，特斯拉多頭目前處境艱難，面臨全球範圍內對馬斯克及DOGE計劃的負面情緒。」但他也強調，這或許是特斯拉投資者的一次「信念考驗」。



