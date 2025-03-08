台積電1000億美元投資美國　全球布局變化一次看

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電4日宣布將擴大1000億美元投資於美國亞利桑那州，總投資金額預計將達到 1650億美元，這項擴大投資將新增3座晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1座 RD中心，這也讓外界好奇目前台積電的全球佈局變化，以及台積電在台灣的布局是否改變，以下整理台積電目前在全球的布局及計畫。

首先在台灣方面，在竹科有晶圓2、3、5、8、12廠，以及全球研發中心，目前還有一座2奈米廠興建中，預計2025年生產。中科部分則有晶圓15廠，也傳出正在規劃2奈米廠。南科部分有晶圓6、14、18廠，嘉義科學園區則有CoWoS先進封裝廠，首座已經在2024年5月動土。高雄則有2奈米廠建置中，預計今年生產。

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中國部分，則有南京晶圓16廠，不過最先進製程僅到12奈米，另外還有上海松江晶圓10廠，也以微米級的成熟製程為主。

日本部分，則有熊本的晶圓23廠，已在2024年開始量產，熊本二廠則預計今年開始興建，2027年營運。

德國部分，在德勒斯登設立車用晶片廠，已在2024年第四季開始興建，預計2027年底生產。

美國部分，除了華盛頓晶圓11廠主攻成熟製程外，目前亞利桑那州的晶圓21廠，第一期的4奈米製程已在去年第四季量產，第二期的2、3奈米預計要到2028年才生產。

至於新投資的1000億美元，台積電目前預計設立3座晶圓廠及2座先進封裝廠，但目前尚未有時間表出爐。