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快刷存摺！今一早入帳4萬元　勞保局月底前連發19筆錢

（示意圖／報系資料照）

▲勞動部勞保局今發放國民年金保險生育給付，一次入帳近4萬。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

根據勞動部勞工保險局的最新公告，3月份將有19筆社會保險給付陸續發放，涵蓋勞保年金、勞退月退休金、國民年金保險生育給付等多個項目。其中，國民年金保險生育給付已於今（6）日開始入帳，一次發放2個月，共3萬9522元，若生雙胞胎就發給4個月，符合資格的民眾應及時查閱銀行存摺，確認款項是否到帳。

勞保局進一步說明，國民年金生育給付的發放對象為在國民年金加保期間分娩或早產的女性被保險人，且未領取其他社會保險生育給付者。給付金額依據國民年金月投保金額（現為19,761元）計算，一次發放2個月的生育給付。若為多胞胎，給付金額將按比例增加，例如雙胞胎可領取4個月，三胞胎則為6個月，依此類推。

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此外，國民年金法第28條規定，生育給付的申請時效為5年，自被保險人分娩或早產次日起算。若超過5年未提出申請，勞保局將不予給付。值得注意的是，衛福部今年4月宣布放寬申請條件，若被保險人在加保期間懷孕，並於退保後1年內因同一懷孕事故分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，仍可申請國民年金生育給付，且該政策自宣布日起5年內可追溯適用。

3月份19筆給付入帳日：

● 3月6日：國民年金保險生育給付

● 3月14日：國民年金保險喪葬給付

● 3月20日：國民年金保險生育給付、農民月退休儲金、老農津貼

● 3月25日：國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付

● 3月27日：國民年金保險生育給付

● 3月28日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）

● 3月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、喪葬給付、遺屬年金、身心障礙（基本保證）年金

民眾可根據上述日程，留意相關款項的入帳情況，並及時確認是否符合領取資格，以確保自身權益不受影響。

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