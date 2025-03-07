每個月都口袋空空？「先存錢、再花錢」無痛擺脫月光族

記者黃稜涵／綜合報導

你是每個月都想存錢，卻總是口袋空空的月光族嗎？在《五分鐘練習致富》一書中指出，月光族必須認清「先花錢、再存錢」的模式是行不通的，不改變的話，就只能在存不到錢的無限輪迴中打轉，最佳策略是「先存錢、再花錢」，當你一領到薪水或有收入進帳時，就「先」把一部分的錢提撥出來，優先付錢給未來的自己，就能無痛擺脫月光族！

▲你是每個月都存不到錢的月光族嗎？（示意圖／CFP）



古代的巴比倫富翁教導大家，要先存錢、再花錢，把原本的順序調換過來。也就是當你一領到薪水或有收入進帳時，就「先」把一部分的錢提撥出來，自己「主動」把它存起來，由於你主動加入了儲蓄這個動作，便形成了「賺錢→儲蓄→花錢→賺錢→儲蓄→花錢⋯⋯」的新循環模式。

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古代巴比倫富翁的建議是，先把10％的錢存起來，再用剩下的錢支付生活開銷，相信不少人都有遇過，突然飛來一筆必須花錢的意外，讓帳戶裡可用的錢頓時變少了，這時你只好這邊節省一點、那邊少花一點，最後還是勉強度過了那次的金錢危機。其實人擁有應變能力，當你遇到困難是具有彈性的，通常會根據帳戶裡還剩下多少可支配的金額，想辦法調整支出，讓生活可以撐過去。

要每個月自動自發把錢存起來，必須有堅強的恆心與意志力，因為除了不時會忘記，偶爾也會賴皮，或以各種理由來搪塞略過，最好的辦法，就是讓儲蓄以簡單、不費力、自動化的方式進行。

為了達到這樣的目標，每個月領固定薪資的上班族，可以開設一個新的銀行帳戶，做為儲蓄的專門帳戶；再到薪水入帳的銀行，申請每個月發薪日的隔天，把預定的金額轉帳到你指定的儲蓄專門帳戶，之後每個月一發薪，就會啟動儲蓄的功能，達成自動存錢的任務。帳戶裡剩下來的錢，就是這個月可以花費的金額，你可以在這個額度裡分配各項支出的預算。

至於工作屬於兼職、打工、接案、生意買賣等，不是每個月固定收入的人，則可以準備一個專屬信封，在每次領到酬勞的時候，把10％的錢拿出來，放到信封裡。同樣要開設一個儲蓄專門帳戶，等累積到一定金額時，再把錢存到這個帳戶裡，這方法不僅簡單易行，還可以幫助你有效管理金錢，讓生活更加有計劃性和可控性，跟月光族說掰掰。

▼《5分鐘致富練習》。（圖／采實文化提供）

