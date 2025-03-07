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萬海證實考慮將甲醇船換為LNG　韓國部分估計沒問題、台船困難度高

▲萬海有十條印度航線，卻不擔心印度罷工問題。（圖／港務公司提供）

▲萬海想把甲醇船訂單換成LNG船。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

根據Alphaliner訊息，萬海航運(2615)正在與韓國船廠就去年10月簽訂的8艘1.6萬箱(20呎櫃)貨櫃船的訂單合同進行重新談判，希望將甲醇發動機換成LNG發動機，對此萬海航運證實確有此事，但尚未定案，台船(2208)方面坦承該公司接造的12艘萬海也有提出要求，但因台船還沒有主機裝備配合廠商，困難度比較高。

去年LNG雙燃料船訂單量遠超過甲醇船訂單量，過去14個月內，甲醇和液化天然氣在造船市場的排名發生了互換，今年前兩個月，共有46艘貨櫃船訂單被確認(不包括選擇權)。根據 Alphaliner的數據，所有超過5千箱的貨櫃船訂單都是採用LNG雙燃料發動機的新船。

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Alphaliner的分析師指出，LNG已重新成為航運公司在脫碳道路上的短期至中期主要選擇。根據DNV AFI平台的最新數據，2025年2月份共產生了34份替代燃料船舶訂單，幾乎全部由以LNG燃料的船舶所佔據，所有訂單均為貨櫃船。唯一的非LNG訂單是一艘以氨為燃料的雜貨船。

萬海指出，因為近期各家新船訂單有轉向LNG的趨勢，公司也要慎重考量，在減碳和營運實務上多加琢磨，在甲醇雙燃料和LNG雙燃料二者之間，作出符合環保要求和營運需要的最佳選擇 ，目前尚未有定案。

台船因為沒有接造LNG船經驗，目前沒有配合的廠商，甲醇部分裝備較簡單，台船雖為首次接造，已經做好各方面準備，也獲驗船機構認證，如果要更換為LNG，除了有裝配購置問題，技術問題也需要克服，交船期會往後延。

關鍵字： 萬海甲醇船換為LNG韓國沒問題台船困難

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