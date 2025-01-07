6個小巨人挹注！儒鴻2024全年營收寫次高　看好今年Q1表現

▲儒鴻董事長王樹文。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

儒鴻（1476）公告12月營收，單月年增27％，全年達368.28億元寫歷史次高，主要是既有客戶平均成長雙位數成長，、6個小巨人平均成長更高達3位數挹注營運；展望今年看好Q1優於去年同期，上半年相對看好。

儒鴻12單月合併營收為34.22億元，月增20.2％、年增27.63％；累計2024全年合併營收為368.28億元，年增19.61％，寫同期次高。

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儒鴻表示，9月有換季議題，因此成衣部分有稍微下滑，但10月開始中間調配，成衣部分開始成長，12月成衣營收達22億元，與去年同期成長超過40％；針織布部分成長4％至5％，都是推升12月營收成長的主要原因。

儒鴻指出，2024全年既有客戶平均都有雙位數成長，其中6個小巨人平均成長高達3位數，都是推升全年營運成長的主要因素，目前6個小巨人營收佔比約13％，今年朝著18％的目標邁進。

針對今年展望，儒鴻表示，目前訂單能見度到6個月，有些甚至預訂到Q3，整體來說Q1會比去年同期好，Q2還在觀察但預計能持平，上半年相對看好，全年營運也期待能夠持續挑戰新高。

儒鴻指出，印尼廠一二期產能目前達99條、12月單月產能190萬，整體產量達到期待，第三期產線擴充計劃預計最快3月送進董事會決議，期待今年印尼廠能快速進入狀況，挹注整體產能；至於美國新總統川普祭出關稅政策對公司影響不大，美國景氣好也連帶使儒鴻受惠，尤其Lululemon、Nike等客戶表現強勁，儒鴻也會跟著好。