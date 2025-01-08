台股2024年股民人數最多前5大　3檔高股息ETF霸榜

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

時序邁入蛇年，回顧2024年，就投資人持股來看，由高股息ETF占據主導地位，根據集保統計，前5大持股人數最多分別為國泰永續高股息ETF（00878）、台積電（2330）、中鋼（2002）、元大高股息ETF（0056）及群益台灣精選高息ETF（00919），這些標的持股人數皆在百萬以上，反映出部分投資人對個股的偏好減弱，高股息ETF的吸引力則持續增強。

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台股在企業獲利成長帶動下，大盤指數從17,930點一路過關斬將，最高來到24,416點，創下歷史新高，全年最大漲幅超過36%；延續多頭氣勢，過去一年大盤表現讓人驚艷。根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年12月底，台股自然人開戶人數全年新增70萬人，達1,298萬人呈現明顯成長。

再觀察持股變化，從2024年的投資人前5大持股結構來看，與2023年的持股排名相比，高股息ETF的吸引力持續增強，成為市場新寵。2023年，前5大持股依序為中鋼、台積電、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF及凱基金（2883）；2024年則由高股息ETF占據主導地位，前5大持股分別為國泰永續高股息ETF、台積電、中鋼、元大高股息ETF及群益台灣精選高息ETF，這些標的持股人數皆在百萬以上，反映出部分投資人對個股的偏好減弱與高股息ETF的吸引力則持續增強。

另外若將投資人分為0-11歲的α世代，12-27歲的Z世代，28-43歲的Y世代，44-59歲的X世代，60-78歲的嬰兒潮世代，以及79歲以上的沉默一代等六個族群；發現各世代持股分布呈現出一定的差異性，其中，α世代（0-11歲）、Z世代（12-27歲）及Y世代（28-43歲）前5大持股除台積電外，其餘皆是高股息型及市值型ETF，且這3個世代持股第一名皆為國泰永續高股息ETF；反觀較年長的X世代（44-59歲）、嬰兒潮世代（60-78歲）及沉默一代（79歲以上），第一大持股皆為中鋼。

相較年長一代，年輕世代顯然更偏好持有臺股ETF，且個股投資占前10大持股人數排名也逐年下滑。以α世代（0-11歲）為例，2023年前10大持股人數僅3檔ETF，其餘7檔除台積電、中鋼外，剩下5檔皆為金融股。反觀2024年，α世代（0-11歲）前10大持股人數中，個股部分僅剩下台積電、玉山金（2884）及中鋼，其餘7檔皆為台股ETF，包括：國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、群益台灣精選高息ETF、富邦台50 ETF（006208）、元大台灣50 ETF（0050）、復華台灣科技優息ETF（00929）及元大台灣價值高息ETF（00940）。顯示α世代背後真正在做投資決策的父母，也就是X、Y世代，越來越傾向將臺股ETF當作是長期持有的核心部位。

2024年歷經美國聯準會降息、美國總統大選，面對國際金融局勢多變，台股市場經歷多次震盪；相比持有單一個股，以一籃子個股分散風險並提供穩定現金流的ETF，越來越受到投資人的青睞。展望未來，隨著市場變化，投資人在進行資產配置時，應持續關注全球經濟變化、理解市場波動背後的邏輯，以及適時調整投資策略，將是保持穩健投資收益的重要關鍵。