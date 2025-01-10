失業買下倒閉公司拍賣品　竟是年收1.6億咖啡大亨起點

▲湛盧創辦人廖國明壯年時因網路泡沫失業，而將興趣拿來創業。草創之初因價格、店址策略不對而賠錢，後推出桌邊手沖咖啡、尋找各地高質莊園咖啡豆，做出市場區隔後走紅，成為本土精品咖啡品牌。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本土咖啡品牌「湛盧」，主打刁嘴客精品咖啡館路線，其濾掛式咖啡年銷售更達800萬包，高價位中市占第一。

理工背景的董事長廖國明，原任職的軟體公司因網路泡沫化倒閉，失業後拿著研究所創業作業，成立湛盧咖啡。自覺好喝卻因選址不對、沒品牌力而慘賠。重覓店址、自己烘豆，首創桌邊手沖咖啡走紅，一嗅到掛耳包商機，更狠扛2,000萬元債務投入廠辦、自動化產線，如今成為品牌年營收1.6億元主力，咖啡館則繼續擦亮招牌，成為湛盧衝市雙引擎。

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▲湛盧咖啡的精品掛耳包全台市占第一，年賣破億元，是營收主力。

推開湛盧咖啡北市內湖西湖店的玻璃門，騰升飛舞的香氣振奮整個鼻腔。只見董事長廖國明驚瞥菜單上一張照片，馬上變臉喚來店長，然後一派儒雅地指道：「這張Cappuccino圖片顏色不對，太深了，一看就是奶泡沒有達到正確的比例，會讓人誤以為喝起來很苦，照片要換掉。」他能一秒識味、眼這麼尖，全因他是開業煮了21年咖啡的高手。

市占第一 濾掛年撈逾億

▲湛盧咖啡透過全球咖啡豆貿易商，每季採購數貨櫃來自世界各地的莊園、產區生豆。

湛盧是台灣元老級咖啡品牌，以桌邊手沖精品咖啡發跡，年收1.6億元中，5家門市占整體營收3成多，而每年銷售8百萬包、在高價濾掛式精品咖啡裡市占第一的掛耳包，則是獲利最大來源，占近7成、約1.1億元。

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