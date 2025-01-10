快訊／台積電持平至1100　台股開盤下跌14點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）以23067.46點開出，指數下跌13.67點，跌幅0.06％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）下跌0.5元至182.5元；廣達（2382）下跌1.5元至286.5元；陽明（2609）下跌1.1元來到71.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.31元。
美股9日休市一天。
▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（10日）以23067.46點開出，指數下跌13.67點，跌幅0.06％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1100元；鴻海（2317）下跌0.5元至182.5元；廣達（2382）下跌1.5元至286.5元；陽明（2609）下跌1.1元來到71.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.31元。
美股9日休市一天。
關鍵字： 台股 ﹑ 加權指數 ﹑ 台積電 ﹑ 大立光 ﹑ 鴻海 ﹑ 美股
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韓圜因韓國戒嚴令政治風暴而遽貶5.4%，不利國壽替代避險操作，造成2024年12月轉為稅後淨損36.1億元，國泰金（2882）單月稅後淨損19.1億元，受到此項利空消息衝擊，今（10）日國泰金股價跳空開低，重挫逾5%，最低來到64.7元，一舉摜破5日、月線、季線、半年線四道支撐關卡。
2025-01-10 12:00
NVIDIA執行長黃仁勳日前在CES展中舉行主題演講，提到了多項亮點，其中也包括RTX 50系列顯卡，而他也特別提到，美光就是GDDR7的供應商之一，沒想到此舉卻讓韓國媒體炸鍋，因三星也有生產該產品；不過，黃仁勳之後也澄清，三星當然也包括在內。
2025-01-10 12:03
大立光（3008）昨（9）日舉行法說會，2024年第4季因客戶出貨獎金挹注，單季稅後純益86.75億元，季增30.8%，每股稅後純益（EPS）達65.01元，全年 EPS達194.17元，創近4年新高，公司證實參與人形機器人視覺案子，美系外資調升目標價，激勵今（10）日股價跳空開高，一度勁揚逾8%，上攻2815元，創下2024年9月6日以來新高價位。
2025-01-10 10:13
把握時間！每人最高可貸10萬元的114年勞工保險被保險人紓困貸款，申辦將於今（10）日截止，截至9日下午4時，申請件數逾11.7萬件，有76％已核准，且有3.1萬件已撥款、金額共31.5億元；有需要的民眾記得今日完成送件，審核通過約7個工作天即可入帳，原則上都可在過年前領到。
2025-01-10 06:00
輝達（NVIDIA）黃仁勳在CES（美國消費性電子展）宣布攜手聯發科（2454）進軍AI超級電腦，華爾街知名券商Bernstein看好雙方合作並指出，聯發科的營收在 2026 年增長 20%，獲利更會暴增30%，將其目標價訂於1680元。
2025-01-10 10:09
2024年終於走到了投資人的身後，回首台股ETF在2024年的大放異彩，年內總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬人，雙雙創下歷年新高，然而在這麼高的受益人數下，投資人究竟都在投資甚麼ETF?長期來看報酬率會是最高的嗎？今天一次看明白。
2025-01-10 00:11
企業開始陸續舉辦尾牙，根據1111人力銀行調查，上班族最期待的橋段就是「摸彩抽大獎」，有將近9成最想抽的就是現金紅包，不過，近年股票市場交易熱絡，想要抽到「股票」的也有34％、異軍突起首度進榜就霸占第4名，擊敗提貨券、機票等產品。
2025-01-10 11:22
中租-KY（5871）於今（10）日公布2024年12月稅後純益14.3億元，全年稅後純益為225.7億元，年減10%，全年EPS達13.3元，股價在113元平盤附近游走。
2025-01-10 11:05
根據《彭博社》報導，彭博產業研究（Bloomberg Intelligence，BI） 稱，隨著人工智慧（AI）蠶食目前由人類執行的任務，全球銀行將在未來三到五年內裁員多達 20 萬人。
2025-01-10 11:53
沙國調漲2月銷往亞洲原油訂價條件，加上美國商用原油庫存連續7周下降，預期國際油價將會走升，國內油價也將進一步調整，預估下周汽油每公升實際調漲0.4元、柴油調漲0.5元。
2025-01-10 11:43
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