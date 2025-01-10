快訊／台積電持平至1100　台股開盤下跌14點

國泰金12月意外虧損 股價低泣重摔5%、摜破4道關卡

韓圜因韓國戒嚴令政治風暴而遽貶5.4%，不利國壽替代避險操作，造成2024年12月轉為稅後淨損36.1億元，國泰金（2882）單月稅後淨損19.1億元，受到此項利空消息衝擊，今（10）日國泰金股價跳空開低，重挫逾5%，最低來到64.7元，一舉摜破5日、月線、季線、半年線四道支撐關卡。

黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋 官方聲明澄清

NVIDIA執行長黃仁勳日前在CES展中舉行主題演講，提到了多項亮點，其中也包括RTX 50系列顯卡，而他也特別提到，美光就是GDDR7的供應商之一，沒想到此舉卻讓韓國媒體炸鍋，因三星也有生產該產品；不過，黃仁勳之後也澄清，三星當然也包括在內。

大立光法說報喜！外資調升目標價至3485元 股價刷4個月新高

大立光（3008）昨（9）日舉行法說會，2024年第4季因客戶出貨獎金挹注，單季稅後純益86.75億元，季增30.8%，每股稅後純益（EPS）達65.01元，全年 EPS達194.17元，創近4年新高，公司證實參與人形機器人視覺案子，美系外資調升目標價，激勵今（10）日股價跳空開高，一度勁揚逾8%，上攻2815元，創下2024年9月6日以來新高價位。

最後1天！勞工10萬救命金申請今截止 過年前可入帳

把握時間！每人最高可貸10萬元的114年勞工保險被保險人紓困貸款，申辦將於今（10）日截止，截至9日下午4時，申請件數逾11.7萬件，有76％已核准，且有3.1萬件已撥款、金額共31.5億元；有需要的民眾記得今日完成送件，審核通過約7個工作天即可入帳，原則上都可在過年前領到。

老黃加持！聯發科「AI超級電腦」2026年獲利暴增 目標價喊1680元

輝達（NVIDIA）黃仁勳在CES（美國消費性電子展）宣布攜手聯發科（2454）進軍AI超級電腦，華爾街知名券商Bernstein看好雙方合作並指出，聯發科的營收在 2026 年增長 20%，獲利更會暴增30%，將其目標價訂於1680元。

2024 ETF大車拼！ 市值型006208報酬率海放高息款0056

2024年終於走到了投資人的身後，回首台股ETF在2024年的大放異彩，年內總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬人，雙雙創下歷年新高，然而在這麼高的受益人數下，投資人究竟都在投資甚麼ETF?長期來看報酬率會是最高的嗎？今天一次看明白。

尾牙獎品9成上班族最想抽現金 「股票」異軍突起超車機票住宿券

企業開始陸續舉辦尾牙，根據1111人力銀行調查，上班族最期待的橋段就是「摸彩抽大獎」，有將近9成最想抽的就是現金紅包，不過，近年股票市場交易熱絡，想要抽到「股票」的也有34％、異軍突起首度進榜就霸占第4名，擊敗提貨券、機票等產品。

中租2024年每股賺13.3元 營收首破千億、獲利卻衰退1成

中租-KY（5871）於今（10）日公布2024年12月稅後純益14.3億元，全年稅後純益為225.7億元，年減10%，全年EPS達13.3元，股價在113元平盤附近游走。

AI 效應！ 調查：全球銀行業3~5年裁員多達 20 萬人

根據《彭博社》報導，彭博產業研究（Bloomberg Intelligence，BI） 稱，隨著人工智慧（AI）蠶食目前由人類執行的任務，全球銀行將在未來三到五年內裁員多達 20 萬人。

加油變貴了！ 下周汽油每公升擬漲0.4元、柴油漲0.5元

沙國調漲2月銷往亞洲原油訂價條件，加上美國商用原油庫存連續7周下降，預期國際油價將會走升，國內油價也將進一步調整，預估下周汽油每公升實際調漲0.4元、柴油調漲0.5元。