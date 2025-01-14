前進矽谷！國發會海外新創基地+1　拚2027新創募資規模達50億美元

▲國發會在矽谷設立海外新創基地。（圖／國發會提供）

記者廖婕妤／台北報導

國發會繼去年於日本東京設立新創基地後，更進一步在今年1月中旬於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第二個海外新創基地，國發會主委劉鏡清表示，2023年台灣新創募資逆勢成長10%，達28億美元創下歷年新高，未來預計每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元的目標。

劉鏡清表示，台灣的科技與創新能力全球有目共睹，半導體製程全球市佔率約9成，全球AI伺服器也有超過9成來自台灣，累積許多技術能量與人才，因此台灣有非常多優質新創值得大家關注。

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劉鏡清指出，尤其近年全球新創面臨資本寒冬挑戰，2023年全球新創募資金額較前年大幅衰退近4成，相對的，2023年台灣新創募資逆勢成長10%，達28億美元創下歷年新高，顯見台灣的新創量能與投資市場優於全球，未來預計每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元的目標。

為了讓台灣新創能夠更快被世界看見，國發會特別選在全球新創的核心矽谷設立辦公室，台灣新創基地設立在矽谷的核心帕羅奧圖（Palo Alto），更是具有指標性的意義，將建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑，除了將優質的新創團隊帶到矽谷外，同時也希望將矽谷的資源引入台灣，促進台美雙方的創新交流合作。未來台灣在矽谷的新創基地將積極扮演橋樑的角色，一年內至少將連結超過1,000位社群夥伴，至少協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

此外，吸引海外優先人才來台亦是國發會此行推動重點，劉鏡清也親自頒發就業金卡給亞洲投資平臺BRV Capital資深顧問David Lam及前亞馬遜網絡服務AWS全球創業倡導者Mark Birch。

劉鏡清強調，台灣不僅在全球半導體、IC產業具有關鍵地位，吸引輝達(NVIDIA) 等國際企業在台灣設立亞洲總部，也有良好的環境優勢，例如: 健保、安全、美食、美景等，且擁有眾多具全球競爭力薪資職缺及發展舞台，未來台灣將成為全球創新的核心，歡迎全球頂尖人才加入台灣。