快訊／台股收盤大漲225.4點　台積電漲15元至1135

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲225.4點，以23525.41點作收，漲幅0.97％，成交量3462.97億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲172.66點開出，指數開高走高，盤中最高達23642.08點，最低23472.67點，終場收在23525.41點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1135元，漲幅1.34％；鴻海（2317）上漲1.5元至180元；廣達（2382）上漲0.5元至269.5元；陽明（2609）上漲0.8元來到67.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.3元。

今天漲幅前5名個股為宏致（3605）上漲5.7元，漲幅10％；康控-KY（4943）上漲1.5元，漲幅9.97％；台境*（8476）上漲2.35元，漲幅9.96％；神達（3706）上漲6.6元，漲幅9.94％；力積電（6770）上漲1.8元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為商億-KY（8482）下跌9.4元，跌幅8.62％；宏齊（6168）下跌1.75元，跌幅7.61％；新建（2516）下跌1.35元，跌幅7.32％；聯電（2303）下跌2.75元，跌幅6.4％；志聯（2024）下跌1.2元，跌幅5.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宏致（3605） 62.7 ▲5.7 ▲10.0％ 康控-KY（4943） 16.55 ▲1.5 ▲9.97％ 台境*（8476） 25.95 ▲2.35 ▲9.96％ 神達（3706） 73.0 ▲6.6 ▲9.94％ 力積電（6770） 19.95 ▲1.8 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 商億-KY（8482） 99.6 ▼9.4 ▼8.62％ 宏齊（6168） 21.25 ▼1.75 ▼7.61％ 新建（2516） 17.1 ▼1.35 ▼7.32％ 聯電（2303） 40.2 ▼2.75 ▼6.4％ 志聯（2024） 19.0 ▼1.2 ▼5.94％

資料來源：證交所