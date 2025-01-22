快訊／台股收盤大漲225.4點　台積電漲15元至1135

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（22日）開高走高，加權指數終場大漲225.4點，以23525.41點作收，漲幅0.97％，成交量3462.97億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲172.66點開出，指數開高走高，盤中最高達23642.08點，最低23472.67點，終場收在23525.41點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1135元，漲幅1.34％；鴻海（2317）上漲1.5元至180元；廣達（2382）上漲0.5元至269.5元；陽明（2609）上漲0.8元來到67.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.3元。
今天漲幅前5名個股為宏致（3605）上漲5.7元，漲幅10％；康控-KY（4943）上漲1.5元，漲幅9.97％；台境*（8476）上漲2.35元，漲幅9.96％；神達（3706）上漲6.6元，漲幅9.94％；力積電（6770）上漲1.8元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為商億-KY（8482）下跌9.4元，跌幅8.62％；宏齊（6168）下跌1.75元，跌幅7.61％；新建（2516）下跌1.35元，跌幅7.32％；聯電（2303）下跌2.75元，跌幅6.4％；志聯（2024）下跌1.2元，跌幅5.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宏致（3605）
|62.7
|▲5.7
|▲10.0％
|康控-KY（4943）
|16.55
|▲1.5
|▲9.97％
|台境*（8476）
|25.95
|▲2.35
|▲9.96％
|神達（3706）
|73.0
|▲6.6
|▲9.94％
|力積電（6770）
|19.95
|▲1.8
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|商億-KY（8482）
|99.6
|▼9.4
|▼8.62％
|宏齊（6168）
|21.25
|▼1.75
|▼7.61％
|新建（2516）
|17.1
|▼1.35
|▼7.32％
|聯電（2303）
|40.2
|▼2.75
|▼6.4％
|志聯（2024）
|19.0
|▼1.2
|▼5.94％
資料來源：證交所
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