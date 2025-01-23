近4年春節BDI漲幅85-202%之間、油輪運價上升　法人看好新興

▲新興航運擁有海岬型船與超大型油輪，讓法人點名看好。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(22)晚跌至893點，創2023年2月24日以來新低，但有國內法人統計，過去4年春節前後BDI漲幅在85-202%之間，油輪運價則因美國對俄國石油業實施新制裁，造成油輪運價急漲，除了建議農曆過年後可逢低布局散裝航運類股，點名看好擁有這兩型船的新興航運(2605)，給予目標價30.80元，該公司昨日封關價為24.60元。

法人觀察疫情後，2021年~2024年的BDI變化，發現在農曆春節前後，BDI會出現季節性低點，然後，發動一波漲勢，順勢帶動散裝航運類股的漲勢。

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統計顯示：



2021年2月09日1306 ~ 3月22日2319點，上漲 78%。



2022年1月26日1296 ~ 3月14日2727點，上漲 110%。



2023年2月16日530 ~ 3月15日1603點，上漲 202%。



2024年1月17日1308 ~ 3月18日2419點，上漲 85%。

法人建議投資人可在農曆過年前後，逢低布局散裝航運類股，等待BDI出現季節性回升，推升散裝股價時，再進行出脫。分析中指出，BDI散裝運價指數已處在相對偏低位置，具備反彈條件，觀察過去5年的BDI走勢（2020年01月 ~ 2025年01月，可以發現BDI低於1千點的時間都不長；昨日BDI指數僅剩893點，已處在相對偏低位置。

新興主力船型海岬船運價目前明顯低於成本，回升機率高，新興的主力船型為海岬船，昨日海岬船平均日租金為10,252美元，相較於海岬新船每日平均營運成本16,000美元，相差28%；長期來看，航商無法長期虧本經營，海岬船運價存在回升空間。



另美國政府1月10日宣布，對俄國石油業實施新制裁，包括隸屬於俄國用來規避石油制裁的影子船隊183艘油輪。波羅的海-原油油輪運價指數，從1月9日谷底的799，上升至1月20日最新報價917，急漲15%。

裝航運1年以內的合約都統稱為現貨，同時，因為長距離運輸及合約持續時間的關係，通常運價反映到營運上，會有幾個月的落差，因此，即使，目前油輪運價在回升，加上，農曆過

年後的BDI季節性回升，預期新興營運仍必須等到2H才會明顯改善。



法人預期農曆過年後，BDI將季節性轉強回升，同時，油輪運價將持續受惠於制裁俄羅斯措施；預期新興2H營運將優於1H，建議買進。