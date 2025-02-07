AI大勢擋不住　今年紅包買這類ETF就對了

▲達人分享，在科技相關技術發展更趨成熟下，透過加碼市值型ETF，就能參與AI布局。

圖文／鏡週刊

受惠AI需求強勁推升，帶動台股半導體、邊緣運算、自動化設備及電子零組件供應鏈營運成長，過去一年台股步步高升；展望2025，在科技相關技術發展更趨成熟下，如何透過ETF參與AI布局？達人分析，蛇年與其繼續擁抱高股息ETF，不如加碼市值型ETF，狠咬AI商機賺更多。

2024年台股漲幅令人驚豔，但不少投資人卻相對無感，主要原因在押錯寶、獲利相對少。根據集保結算所大數據平台統計，截至2024年12月底，大盤前5大持股已由高股息ETF占據半壁江山，且持股人數皆在百萬以上。

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投資人對高股息ETF熱情不減，但實際報酬率如何？據統計，2024台股加權股價指數（不含息）報酬率為28.47%，含息報酬率達31.73%；高股息ETF年度績效王含息報酬率則是22.7%。換言之，過去一年深受市場追捧的高股息ETF，績效卻輸給台股指數。

進入蛇年，全球投資仍圍繞著AI轉，在預期大型科技股持續走高下，台股ETF布局策略該如何調整，進而掌握市場主流趨勢？則成了市場關注焦點。綜合投資法人、學者及達人建議，投資人不妨趁機檢視、調整個人配置，其中最重要一件事，就是減碼高股息ETF。

投信法人指出，未來12個月，台股平均現金殖利率預估僅2.97%；高股息指數平均殖利率則約4.1%，「過去年化配息率動輒8%以上的情況，今年很難再看到；尤其川普上任，大打關稅戰，將使企業股利政策偏向保守，以保留盈餘因應未來變數。因此，2025投資人對高股息ETF殖利率的合理期待，應降至5到6%。」

另一方面，主管機關對高股息ETF的配息來源，規範也趨嚴。法人私下表示，「高股息ETF主要配息來源，包括股利所得、資本利得及收益平準金。未來金管會除規定ETF配息率不得高於追蹤指數外，對於動用平準金配息的時機，也會有一定比例的申購量限制；想要衝高殖利率，會變得更困難。」

最重要的是，從人類長壽趨勢及資產累積角度來看，投資人最好減碼、甚至戒掉高股息ETF。臺北商業大學財務金融系副教授謝承熹直言，「除非有特殊偏好，否則投資人應永遠不碰高股息ETF；因為財務操作上，不可能出現波動低、報酬率又高的標的；拉長時間來看，市值型ETF才是累積財富的首選，這從2024年報酬率就可證明。」

而想參與2025台股AI商機，第一步就是先降低高股息ETF配置，加碼市值型ETF；尤其全球AI晶片代工龍頭台積電，權重占市值型ETF逾5成，若持續重押高股息ETF，2025獲利恐將再度輸給大盤。



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